Россия до сих пор открыта для переговоров с Украиной, вот только на данный момент это становится невозможным из-за отказа Киева. Данным мнением поделился Дмитрий Песков – официальный представитель Кремля.
реклама
Из уточнений пресс-секретаря президента понятна причина, по которой мирные переговоры на данный момент невозможны. В Киеве издали закон, который не позволяет проводить каких-либо переговоров с российской стороной.
Также Песков прокомментировал западные СМИ, которые утверждают, что Вашингтон старается воздействовать на Украину по готовности проведения переговоров с Москвой. Ранее в опубликованной статье газеты The Washington Post говорилось, что администрация американского лидера Байдена на данный момент проводит переговоры с Украиной.
Песков отметил, что считать это правдой нельзя, поскольку существует множество сообщений, являющихся чистой ложью и абсолютной спекуляцией.
Последние переговоры между Российской Федерацией и Украиной прошли в марте во дворце Долмабахче в Стамбуле. После чего официальный представитель Кремля сообщил, что Москва не может говорить о серьезном прорыве в данных переговорах.
Зеленский в конце сентября заявил, что не собирается проводить переговоры с Россией до тех пор, пока у власти находится Владимир Путин.