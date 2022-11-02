Фермеры Афганистана увеличили доход от выращивания опиума. Доход составил 1,4 миллиарда долларов.

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По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, выращивание опиума в Афганистане выросло на треть из-за серьезного экономического кризиса в стране.

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Новые цифры, кажется, подтверждают опасения. Талибан не сможет наладить производство. Торговля наркотиками за границей беспрерывно продолжается с августа 2021 года.

Группа, захватившая Афганистан в прошлом году, объявила вне закона любое выращивание наркотиков и опийного мака в апреле. Исключением стал урожай этого года.

Площадь земель, используемых для выращивания опиума на территории Афганистана, в 2021 году увеличилась на 32%.

Запрет, который появился в апреле, привел к резкому росту цен на наркотик. В отчете говорится, что афганские фермеры утроили свой доход. В прошлом году доход составил 425 миллиона долларов, а уже в этом году - 1,4 миллиарда долларов.

Гада Вали, занимающая пост Исполнительного директора УНП ООН, объявила, что международное сообщество обязано больше помогать афганскому народу и бороться с незаконным оборотом наркотиков в мире.

Опиум, который используется для производства уличного наркотика героина и ряда медицинских рецептурных опиоидов, создается путем соскребания стручков мака для получения молочной жидкости, которая затем высушивается.

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Афганистан обеспечивает 80 процентов мирового спроса на опиаты.