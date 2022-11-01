После начала СВО, по данным Генштаба, в отряды добровольцев записалось больше 15000 человек.

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В данном случае говорится о тех добровольцах, которые вступали в отряды до объявления о начале частичной мобилизации, и тех, что пришли в добровольцы из мобильного резерва. Появилось предложение уравнять права контрактников и добровольцев.

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В Совфеде, на проходящем заседании, Александр Туляганов, занимающий пост начальника второго управления ГОМУ сообщил, что в добровольческие ряды во время спецоперации на Украине добровольно записалось больше 15000 человек.

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Военный представлял законопроект касательно статуса добровольческих формирований и добровольцев, содействующих Вооруженным силам.