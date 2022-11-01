Из сообщения Дениса Пушилина, который является главой ДНР, стало известно, что военные движутся по направлению к городу Угледар.

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К окраинам города Павловка, что в 5 км от Угледара, который находится в 40 км от Донецка в юго-западном направлении, вышли российские войска.

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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что на данный момент в ДНР отражают «штурмовое действие».

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По данным на 31 октября известно о том, что в ДНР большая часть территории под контролем РФ, сюда же входят Волноваха, Мариуполь и Донецк.