Google добавил в свой браузер боковую панель, которая позволяет получать доступ к результатам поиска, не открывая новую вкладку в поисковой системе. Разработчик также объявил, что перенесет функцию для отслеживания цен, уже доступную на смартфонах, в настольную версию Chrome.
реклама
Перейдя на сайт со страницы поисковой системы в адресной строке появляется маленькая кнопка с логотипом Google, которая открывает боковую панель, где можно увидеть все результаты поиска. Отсюда же можно выполнить другой поиск, используя соответствующее поле. Это может быть очень полезной и удобной функцией. Например, если вы хотите найти несколько рецептов приготовления блюда.
Google также объявил, что Chrome получит встроенную функцию для отслеживания цен, которая будет отправлять электронные письма пользователю, если стоимость на определенный продукт станет ниже. Теоретически кнопка Price Tracker должна появляться всякий раз, когда вы посещаете страницу магазина и входите в свою учетную запись в браузере, но в настоящее время невозможно подключить эту функцию ни в текущей версии Chrome, ни в бета-версии.