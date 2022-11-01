Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Компания Google добавила в Chrome боковую панель для быстрого доступа к результатам поиска
В браузере Google появилась новая боковая панель для ускоренного поиска.
рекомендации
<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
i9 12900 дешевеет в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Google добавил в свой браузер боковую панель, которая позволяет получать доступ к результатам поиска, не открывая новую вкладку в поисковой системе. Разработчик также объявил, что перенесет функцию для отслеживания цен, уже доступную на смартфонах, в настольную версию Chrome.

реклама

Перейдя на сайт со страницы поисковой системы в адресной строке появляется маленькая кнопка с логотипом Google, которая открывает боковую панель, где можно увидеть все результаты поиска. Отсюда же можно выполнить другой поиск, используя соответствующее поле. Это может быть очень полезной и удобной функцией. Например, если вы хотите найти несколько рецептов приготовления блюда.

рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Google также объявил, что Chrome получит встроенную функцию для отслеживания цен, которая будет отправлять электронные письма пользователю, если стоимость на определенный продукт станет ниже. Теоретически кнопка Price Tracker должна появляться всякий раз, когда вы посещаете страницу магазина и входите в свою учетную запись в браузере, но в настоящее время невозможно подключить эту функцию ни в текущей версии Chrome, ни в бета-версии.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google браузер #новости google
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине "сбивают" пролетающие ракеты и беспилотники при помощи смартфонов
67
Новая видеокарта за 13900 рублей опережает по производительности GeForce RTX 3060
31
ЕС обеспокоен резко выросшим экспортом стиральных машин и холодильников в страны ЕАЭС
19
В прогаре 12-пинового разъема питания RTX 4090 виноваты сами пользователи
55
Российский модернизированный истребитель пятого поколения Су-57М совершил свой дебютный полет
65
Apple признает, что полностью исправляет недостатки безопасности только для последних версий ОС
+
Майнинг на видеокартах умер, но майнеры Bitcoin продолжают добычу и покупают ASIC-оборудование
7
Видеокарты после майнинга на развес - вьетнамский блогер показал избыток карт на рынке
14
В Украине создали боевой дрон Shark, обладающий повышенными помехоусточивыми свойствами
18
На NVIDIA GeForce RTX 4090 запустили игру Genshin Impact в разрешении 13K
7
Россия может получить новый иранский дрон-камикадзе – на что способна реактивная боеголовка Arash-2
3
Исследователи безопасности бьют тревогу в связи с появлением дропперов для Android в Google Play
1
Генри Кавилл планирует собрать ПК на Ryzen 9 7950Х, но сомневается в видеокарте GeForce RTX 4090
8
NVIDIA просит не обновлять драйвер видеокарт до версии 526.47 из-за проблем в играх
47
На Aliexpress пропала возможность сортировки товаров по цене
33
В западных магазинах уже открылся предзаказ на RTX 4080 16 ГБ — цены на любителя
26
Скидки к геймерам пришли, скидки геймеры нашли–видеокарты AMD стали доступнее NVIDIA в магазинах РФ
4
1 ноября Binance разыграет 15000 долларов среди зрителей трансляции
4
Памп отменяется — ложный ценовой пробой сменился отрицательным ростом Биткоина
7
Появилась противоречивая информация о процессорах Intel 14-го и 15-го поколения для настольных ПК
42

Популярные статьи

Цена GeForce RTX 3060 упала ниже рекомендованной — собираем ПК для новых игр в 60+ FPS
50
12 самых частых и опасных ошибок при сборке компьютера
45
Зачем платить больше – если ли смысл 2-кратной переплаты за дорогие видеокарты
24
RX 5600 XT и старые игры DirectX 9
36
Bloomberg – военные РФ закупают молокоотсосы для ремонта танков и создания крылатых ракет
23
Как я хотел сделать обычный микрофон, но получился микрофон танкиста
33
Тысячи людей почтили память фашистского диктатора Муссолини в Италии
24
Чего не хватает новым играм серии Need for Speed
9
Байрактары получат ракеты воздух-воздух против Гераней - война роботов начнется в небе Украины
4
Мои впечатления от игры Age of Empires II HD Edition. Часть 1
2

Сейчас обсуждают

Andrey Eliseev
11:39
Ну это как бы вообще зашквар делать обзор на переиздание 2013 года когда в конце 2019 года вышла Age of Empires II: Definitive Edition. Обе игры у меня куплены в стиме, в игру 2013 наиграно 238 часов,...
Мои впечатления от игры Age of Empires II HD Edition. Часть 1
Infinity78
11:37
ты бредишь чтоли?
Чего не хватает новым играм серии Need for Speed
Александр Железняк
11:35
Все жду когда этот самолет хахол смартфоном собьет
Российский модернизированный истребитель пятого поколения Су-57М совершил свой дебютный полет
Den41k
11:33
Что курил автор? 7300х сливается 5600х, потом "нам кажется что 7300х станет самым перспективным процессором".... Рука лицо. Нахрена покупать оверпрайс сборку мать+память и втыкать туда затычку? Может ...
Бюджетный 4-ядерный Ryzen 3 7300X окажется быстрее Core i9-12900K в играх – тесты Geekbench
Сергей Боровой
11:32
и в каком месте я обгадился? если у тебя и подобных нет мозгов это ваши проблемы) они конкретно присоединились к санкциям, потому что никто в здравом уме в странах снг не купит её в помойке vk play,...
MediaTek Dimensity 9200 опередил Apple A16 Bionic в тесте графического процессора
Тимербулат Мубаряков
11:31
Осуждаю.
Тысячи людей почтили память фашистского диктатора Муссолини в Италии
Maxim Loktev
11:31
что в помощь? включи лучи и будет уровень ниже 3070Ti :D
Инсайдер подтвердил некоторые характеристики видеокарт AMD Radeon RX 7900XTX и 7900XT
Orgasmatron
11:29
Главное, что надо понять из этого закона - никакого окончания мобилизации не будет. Смерть придет в каждый дом, в каждую семью.
Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили лишать свободы на 5 лет за уклонение от мобилизации
JAX1979
11:29
Это, скорее первая в списке )
12 самых частых и опасных ошибок при сборке компьютера
Тимербулат Мубаряков
11:28
Что такое оверлокинг?
Тысячи людей почтили память фашистского диктатора Муссолини в Италии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем