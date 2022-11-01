В браузере Google появилась новая боковая панель для ускоренного поиска.

Google добавил в свой браузер боковую панель, которая позволяет получать доступ к результатам поиска, не открывая новую вкладку в поисковой системе. Разработчик также объявил, что перенесет функцию для отслеживания цен, уже доступную на смартфонах, в настольную версию Chrome.

реклама

Перейдя на сайт со страницы поисковой системы в адресной строке появляется маленькая кнопка с логотипом Google, которая открывает боковую панель, где можно увидеть все результаты поиска. Отсюда же можно выполнить другой поиск, используя соответствующее поле. Это может быть очень полезной и удобной функцией. Например, если вы хотите найти несколько рецептов приготовления блюда.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке 3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке <b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b> -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Google также объявил, что Chrome получит встроенную функцию для отслеживания цен, которая будет отправлять электронные письма пользователю, если стоимость на определенный продукт станет ниже. Теоретически кнопка Price Tracker должна появляться всякий раз, когда вы посещаете страницу магазина и входите в свою учетную запись в браузере, но в настоящее время невозможно подключить эту функцию ни в текущей версии Chrome, ни в бета-версии.