Новые тизерные изображения и утечки раскрывают дату запуска, цену в евро и характеристики Realme 10. Новый бюджетный телефон явно впечатляет AMOLED-дисплеем, большой батареей и 50-мегапиксельной камерой в стильном корпусе.
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Realme поделилась тизерными изображениями, подтверждающими, что серия Realme 10 официально будет представлена в среду, 9 ноября.
Realme устанавливает основную камеру на 50 Мп. Новый смартфон стал обладателем быстрого AMOLED-дисплея с разрешением 1080p+. Частота обновления 6,4-дюймового экрана 90 Гц. Батарея емкостью 5000 мАч.
Стоимость новенького бюджетного смартфона базовой комплектации составит 250 евро.