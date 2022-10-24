Исследователи из Швеции разработали ароматизаторы для игровых контроллеров, которые позволяют чувствовать запахи в VR-играх.

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Восприятие людей компьютерных игр значительно изменилось за последние годы. Хотя до начала нового тысячелетия можно было считать пиксели, сегодня мы сталкиваемся с чрезвычайно четкой и улучшенной графикой. К этому добавляются новые технологии, такие как виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR), которые становятся все более актуальными.

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Новая разработка Стокгольмского университета и Университета Мальмё призвана сделать виртуальную реальность еще более реалистичной. Потому что новая технология должна позволить чувствовать запахи в VR-играх.

Обоняние в VR-играх: Дегустация вина

Исследователи протестировали технологию на симуляторе вина. Испытуемые могли держать в руках виртуальные бокалы и по запаху угадывать сорт вина, а точнее его вкус. Как только игроки подносили контроллер к носу, он издавал соответствующий аромат.

Интегрированные ароматические машины, в свою очередь, создаются на 3D-принтере. В целях развития технологии все инструкции находятся в свободном доступе в Интернете. Области применения разнообразны. Помимо развлекательного аспекта возможно и медицинское использование.

Возможность использования в медицинской сфере или для развлечения

Во время пандемии многие люди потеряли обоняние. Тем временем система VR может помочь больным снова улучшить обоняние.

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