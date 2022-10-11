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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
RDNA 2 можно разогнать с 2.2 до 3 ГГц с помощью нового BIOS от MSI
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Появились некоторые новые функции и хитрости для процессоров AMD Ryzen 7000 в последней версии BIOS. Во-первых, есть профили теплового предела, протестированные в расширенном режиме PBO. Это новая функция, представленная MSI на материнских платах X670E и X670, которая действительно помогает снизить температуру без существенного снижения производительности. 

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Во-вторых, MSI также представляет опции управления AVX для процессоров AMD Ryzen 7000 для настольных ПК на своих материнских платах AM5. В настоящее время все процессоры AMD Ryzen 7000 имеют поддержку AVX512, включенную по умолчанию, и нет возможности отключить ее. Однако с новым BIOS пользователи могут отключать и включать все режимы AVX (AVX2/AVX512). Возможности процессоров Ryzen 7000 AVX-512 делают их лучшим вариантом для игровых эмуляторов, таких как RPCS3 (Sony PS3).

И последний вариант, который предоставляет MSI, — это возможность включить разгон iGPU RDNA 2. Все процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК поставляются со встроенным графическим процессором RDNA 2, который имеет 2 вычислительных блока или один WGP (128 ядер).

По умолчанию iGPU работает на частоте 2200 МГц или 2,2 ГГц, но с последней версией BIOS от MSI пользователи получат поддержку разгона в BIOS. Однако следует отметить, что iGPU делит напряжение с ЦП, поэтому разгон графического процессора может повлиять на разгон и производительность ЦП.

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При этом MSI демонстрирует разгон iGPU AMD Ryzen 7000 до 3 ГГц. Благодаря разгону до 3 ГГц с использованием спецификации JEDEC DDR5-4800 чип RDNA 2 может обеспечить до 20% более высокую производительность графического процессора в 3DMark Fire Strike. Если используется память DDR5-6000, более высокая пропускная способность памяти может привести к дополнительному приросту производительности на 2% до 22%, что довольно неплохо. Теперь следует отметить, что iGPU RDNA 2 на процессорах Ryzen 7000 никоим образом не предназначен для игровых целей, но все же будет здорово увидеть некоторые тесты в играх, которые смогут предложить самый маленький графический процессор RDNA 2.

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#amd #rdna 2 #ryzen 7000
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