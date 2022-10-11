Прирост производительности в 3DMark Fire Strike составит 20%

Появились некоторые новые функции и хитрости для процессоров AMD Ryzen 7000 в последней версии BIOS. Во-первых, есть профили теплового предела, протестированные в расширенном режиме PBO. Это новая функция, представленная MSI на материнских платах X670E и X670, которая действительно помогает снизить температуру без существенного снижения производительности.

реклама

Во-вторых, MSI также представляет опции управления AVX для процессоров AMD Ryzen 7000 для настольных ПК на своих материнских платах AM5. В настоящее время все процессоры AMD Ryzen 7000 имеют поддержку AVX512, включенную по умолчанию, и нет возможности отключить ее. Однако с новым BIOS пользователи могут отключать и включать все режимы AVX (AVX2/AVX512). Возможности процессоров Ryzen 7000 AVX-512 делают их лучшим вариантом для игровых эмуляторов, таких как RPCS3 (Sony PS3).

И последний вариант, который предоставляет MSI, — это возможность включить разгон iGPU RDNA 2. Все процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК поставляются со встроенным графическим процессором RDNA 2, который имеет 2 вычислительных блока или один WGP (128 ядер).

По умолчанию iGPU работает на частоте 2200 МГц или 2,2 ГГц, но с последней версией BIOS от MSI пользователи получат поддержку разгона в BIOS. Однако следует отметить, что iGPU делит напряжение с ЦП, поэтому разгон графического процессора может повлиять на разгон и производительность ЦП.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3080 Gigabyte дешевле 70 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р 3060 ASUS почти за 30 тр Рухнула цена i9 12900K на треть Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

При этом MSI демонстрирует разгон iGPU AMD Ryzen 7000 до 3 ГГц. Благодаря разгону до 3 ГГц с использованием спецификации JEDEC DDR5-4800 чип RDNA 2 может обеспечить до 20% более высокую производительность графического процессора в 3DMark Fire Strike. Если используется память DDR5-6000, более высокая пропускная способность памяти может привести к дополнительному приросту производительности на 2% до 22%, что довольно неплохо. Теперь следует отметить, что iGPU RDNA 2 на процессорах Ryzen 7000 никоим образом не предназначен для игровых целей, но все же будет здорово увидеть некоторые тесты в играх, которые смогут предложить самый маленький графический процессор RDNA 2.