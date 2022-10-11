Вот и просочилась информация о новом производительном смартфоне POCO F5.

POCO выпускает высокопроизводительные смартфоны серии F. Он также продает эти смартфоны пользователям по низким ценам. Модели POCO F имеют важную историю. Начало этой серии началось с Pocophone F1. Сейчас 2022 год, и POCO F4 — новейший смартфон POCO F. Однако POCO F4 имеет те же функции, что и POCO F3. Разницы между предшественниками нет. По этой причине многие пользователи POCO F3 не рассматривают возможность перехода на более высокую модель.

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POCO — это бренд, который придает большое значение мнению пользователей. По последней информации, готовится новая модель POCO F. Итак, какие функции предложит преемник POCO F4? Будет ли этот смартфон лучше предыдущих поколений? Можно ответить «да» на этот вопрос.

Новая модель POCO, которая появится после POCO F4, поставляется с существенными изменениями. Смартфон POCO впервые будет оснащен панелью с разрешением 2K. Фактически, первым смартфоном POCO с панелью с разрешением 2K является POCO F4 Pro. POCO F4 — это переименованная версия Redmi K40S.

Номер модели POCO F5 — «M11A». Но Xiaomi, похоже, внесла некоторые изменения. Номер модели этого смартфона указан в базе данных IMEI как «23013PC75G». Это означает, что 23 = 2023, 01 = январь, PC = POCO, 75 = M11A, G = глобальный. Обычно устройство должно иметь номер «23011311AG». Новый смартфон POCO будет доступен на мировом рынке, рынке Индии и Китая. Сначала он будет представлен в Китае как Redmi K60. Позже он появится на других рынках под названием POCO F5.

Модель оснащена AMOLED- панелью с разрешением 2K (1440*3200). Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц. Экран может достигать 1000 нит яркости. Впервые разрешение экрана 2K появится на устройстве POCO.

POCO F5 будет работать на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1. Это обеспечит значительный прирост производительности по сравнению со Snapdragon 870, установленным в POCO F4. Этот чипсет создан на основе превосходной 4-нанометровой технологии производства TSMC. Существует 8-ядерный процессор с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Графический процессор Adreno 730 с частотой 900 МГц. Модели POCO рассчитаны на экстремальную производительность. POCO продолжает это понимание в POCO F5. В продажу поступит смартфон, который никогда не расстроит игроков.

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Так, когда эта модель будет выпущена? Чтобы понять это, нужно изучить номер модели. 23 = 2023, 01 = январь, RK = Redmi K — PC = POCO, 75 = M11A, GIC = Global, Индия и Китай. Можно сказать, что POCO F5 будет доступен в первом квартале 2023 года. Это устройство встретит пользователей на рынках Global, Индии и Китая.