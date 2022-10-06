Батарея Apple Watch взорвалась и владельца отправили в больницу

Отказ батареи стал настолько неожиданным, что владелец Apple Watch был вынужден посетить отделение неотложной помощи.

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Согласно последнему отчету 9to5 Mac, владелец Apple Watch Series 7 рассказывает об инциденте, когда его умное устройство взорвалось. Все началось с того, что часы начали перегреваться. Затем все стало более тревожным, поскольку начал появляться какой-то белый дым.

Неназванный пользователь Apple Watch рассказал 9to5 Mac, что он носил смарт-часы, когда они начали чрезмерно нагреваться. И после проверки его экрана, всплывающее окно watchOS подтвердило, что устройство необходимо выключить из-за высокой температуры.

Владелец также заметил, что на задней части смарт-часов появились необычные трещины.

9to5 Mac отмечает в своем отчете, что температура внутри дома пользователя, когда произошел инцидент с перегревом, составляла примерно 70 градусов по Фаренгейту.

Стоит отметить, что рекомендуемая температура окружающей среды для большинства устройств Apple Watch составляет от 32 до 95 градусов по Фаренгейту, согласно информации поддержки Apple.

С другой стороны, совершенно новые Apple Watch Ultra могут выдерживать температуру окружающей среды до 130 градусов по Фаренгейту во время ношения. Он также может работать даже в более холодных условиях до -4 градусов по Фаренгейту.

Согласно недавнему отчету Apple Insider, пользователь обратился в службу поддержки Apple, чтобы сообщить о перегреве и трещинах на своем устройстве. Они сказали ему не прикасаться к умным часам, пока они не свяжутся снова.

Все же владельцу часов пришлось снова прикоснуться к часам, когда тот попытался избавиться от устройства на следующий день. На следующий день когда пользователь проснулся, он подчеркнул, что дисплей якобы разбился.

Хозяин умных часиков решил поднять и выбросить устройство через окно. Но когда он начал их поднимать, умные часы стали издавать какие-то «потрескивающие звуки».

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Пытаясь выбросить их, он заявил, что часы взорвались. Пострадавшему пришлось посетить отделение неотложной помощи из-за проблем с отравлением свинцом после взрыва батареи. Однако 9to5 Mac отмечает, что Apple Watch содержат безопасное количество свинца.