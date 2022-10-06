ECS LIVA Q3H - компактный компьютер на базе маломощного процессора Intel Pentium Silver N6000. ECS планирует показать на выставке GITEX Global в Дубае на следующей неделе.

Линейка компьютеров ECS Live Q представляет собой настольные ПК размером с ладонь, предназначенные для простых приложений, таких как цифровые вывески или видеоконференции. Но в основном это полноценные ПК, способные работать под управлением Windows, Linux или другого программного обеспечения.

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Хотя полные спецификации пока недоступны, компания отмечает, что LIVA Q3H имеет два порта HDMI — один для вывода, а другой — для входа. ECS говорит, что вход позволяет отображать на экране контент с других устройств, а это может пригодиться при использовании LIVA Q3H в качестве устройства для видеоконференций.

Также есть порт Ethernet и поддержка WiFi 5 и три порта USB на передней панели мини-компьютера.

Система работает на процессоре Intel Pentium N6000, который представляет собой 6-ваттный, 4-ядерный, 4-поточный чип, основанный на архитектуре Jasper Lake. Центральный процессор имеет базовую частоту 1,1 ГГц, но поддерживает ускорение до 3,3 ГГц. Кроме того, он оснащен интегрированной графикой Intel UHD с базовой частотой 350 Гц и максимальной скоростью 850 МГц и 32 исполнительными блоками.

Хотя Intel заявляет, что процессор Pentium N6000 может поддерживать до 16 ГБ двухканальной памяти DDR4 или LPDDR4x, неясно, с каким объемом оперативной памяти или хранилища будет поставляться ECS LIVA Q3H.

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Предыдущее поколение LIVA Q2 с процессором Intel Gemini Lake Refresh предлагало только до 4 ГБ ОЗУ и до 64 ГБ памяти eMMC, в то время как более новая LIVA Q3 Plus с вариантами процессора AMD Ryzen Embedded поддерживает до 8 ГБ.