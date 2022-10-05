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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
В продаже появился первый в мире ноутбук Alibaba Roma с процессором RISC-V за 1500 долларов
Alibaba выставила на продажу первый ноутбук RISC-V.
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Процессоры RISC-V набирают обороты и поддерживаются программным обеспечением в течение некоторого времени, поэтому приятно видеть, что архитектура с открытым исходным кодом внедряется в реальные продукты. Ноутбук Alibaba Roma RISC-V, анонсированный еще летом, наконец-то доступен и содержит четырехъядерный процессор, а также множество функций, к которым мы привыкли в компьютерах Intel и AMD.

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Roma основан на вычислительной платформе, известной как Wujian 600, предназначенной для экономичных граничных вычислений. Процессор в ноутбуке — Alibaba T-Head. Четырехъядерный процессор TH1520 Xuantie C910 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, NPU с производительностью 4 TOPS и графический процессор Imagination Technologies. Он может поддерживать до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4 или 4X со скоростью до 4266 МТ/с и имеет 256 ГБ хранилища SSD. 

Дисплей представляет собой 14,1-дюймовую панель с разрешением 1080p, соответствующее веб-камере. Если этого недостаточно для реального состояния экрана, есть порт HDMI для подключения внешнего монитора. Для работы в сети есть Wi-Fi 5 и порт Ethernet. Также есть Bluetooth 5 для наушников и других периферийных устройств.

Вы можете заряжать ноутбук через порт USB Type-C, а также есть пара портов Type-A. Заявленное время автономной работы - 10 часов. На ноутбуке есть специальный чип безопасности, процессор анклава безопасности Arm SC300 Cortex-M3 с сертификацией безопасности Trusted Execution Environment, работает компьютер под управлением собственной операционной системы Alibaba на базе Linux OpenAnolis.

Клавиатура с подсветкой, толщиной всего 20 мм и весом 1,7 кг.

Roma доступен в качестве базового пакета за 1499 долларов США, который поставляется с гарантией «более» пяти лет и бесплатными запчастями. Существует также «премиальный» пакет за 4999 долларов, в который включены такие дополнительные услуги, как наушники и умные часы, а также возможность выгравировать ваше имя на корпусе ноутбука.

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Roma доступен для предзаказа на Alibaba черного или серого цвета, и первые 100 заказов должны быть доставлены в четвертом квартале 2022 года, а еще 1000 поступят в первом квартале 2023 года.

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#risc-v #alibaba #ноутбук alibaba roma
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