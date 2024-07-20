TinyPod переосмысливает iPod, превращая Apple Watch в компактное портативное музыкальное устройство.

Скучаете по классическому iPod спустя годы после его снятия с производства? Возможно есть (частичное) решение в виде TinyPod - чехла для Apple Watch, который превращает умные часы в миниатюрную копию знаменитого музыкального плеера, и он уже поступил в продажу.

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Если вы пропустили первоначальный анонс TinyPod в мае, его новинка представляет собой корпус Apple Watch (без ремешков) и заключен в гибкую оболочку.

Доступны две версии: TinyPod и TinyPod Lite, первая из которых включает в себя колесо прокрутки, как на iPod. При повороте это колесо перемещает Digital Crown, которая в противном случае скрыта корпусом. С другой стороны, TinyPod Lite не имеет колеса прокрутки и выставляет напоказ Digital Crown, так что вы можете вращать его как обычно.

Теперь, когда устройство поступило в продажу, на сайте компании мы можем увидеть его цену. TinyPod поставляется в различных размерах, включая 40/41 мм, 44/45 мм и 49-миллиметровые размеры Apple Watch Ultra, поэтому он должен быть в состоянии вместить большинство современных Apple Watch.

Он стоит $79,99 (около £60/AU$120) для размеров 40/41 мм и 44/45 мм и $89,99 (около £70/AU$135) для версии 49 мм. Что касается TinyPod Lite, то это $29,99 (около £25/AU$45) для меньших версий и $39,99 (около £30/AU$60) для размера 49 мм.

Большинство версий поступят в продажу «этим летом» (другими словами, где-то до сентября), а некоторые этой осенью (между сентябрем и ноябрем для жителей Южного полушария).

По словам создателей TinyPod, устройство разработано так, чтобы вы могли оставить свой iPhone дома и просто взять с собой Watch. Если у вас есть сотовые Apple Watch, вы сможете совершать звонки и выполнять другие задачи, которые обычно выполняет iPhone.

Конструкция оставляет открытым задний датчик Apple Watch, который используется для измерения показателей вашего здоровья. Это далеко не так практично, как использование Apple Watch с ремешками, поскольку TinyPod не может удерживать устройство на запястье.