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Лимонова Оксана
MediaTek представляет Dimensity 7350 - сильный претендент среднего класса
Компания MediaTek представила однокристальную систему Dimensity 7350, изготовленную по 4-нм техпроцессу TSMC второго поколения.

MediaTek анонсировала Dimensity 7350 SoC, как новейший чипсет для смартфонов среднего класса. Чипсет имеет восьмиядерную архитектуру и включает процессоры Armv9 2-го поколения для достижения пиковой скорости до 3,0 ГГц.

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MediaTek Dimensity 7350 SoC: особенности и характеристики

Новый чипсет Dimensity 7350 обладает Cortex A715 с пиковой тактовой частотой 3,0 ГГц и графическим процессором Mali G610 MC4. Чипсет оснащен MediaTek HyperEngine 5.0 с игровыми оптимизациями для быстрой и плавной работы игр и более длительного времени работы от батареи.

Игровая технология также гарантирует, что устройство потребляет мало батареи при 5G и Wi-Fi соединениях. HyperEngine также обеспечивает интеллектуальную оптимизацию ресурсов для CPU и GPU, беспроводные наушники с низкой задержкой с технологией Bluetooth LE Audio и Dual-Link True Wireless Stereo Audio.

Dimensity 7350 SoC оснащен MediaTek NPU 657 для оптимизации обработки AI-fusion и повышения энергоэффективности. Ниже приведены полные характеристики недавно анонсированной MediaTek Dimensity 7350 SoC.

  • Процессор: 2 ядра Arm Cortex A715 с тактовой частотой до 3 ГГц, 6 ядер Arm Cortex A510.
  • Графический процессор: Arm Mali G610 MC4.
  • ИИ: MediaTek NPU 657.
  • Память и хранилище: LPDDR5 LPDDR4x, до 6400 Мбит/с, UFS 3.1.
  • Камера: макс. 200 МП, 4K30 (3840 x 2160), HDR, EIS, одновременная двойная видеосъемка, AI-2A (AI-AF, AI-AWB), автофокусировка по всем пикселям.
  • Дисплей: разрешение Full HD+, частота обновления 144 Гц.
  • Сотовая связь: 2G-5G Multi-Mode, 5G/4G CA, 5G/4G FDD / TDD, CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), EDGE, GSM, TD-SCDMA, WCDMA.
  • Возможности подключения: Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3, GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NavIC.

На данный момент пока неизвестно, когда чипсет поступит в продажу в смартфонах.

#новости #mediatek #mediatek dimensity 7350 #dimensity 7350
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