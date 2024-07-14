Позволяет запускать множество различных версий Windows, начиная с Windows XP, а также некоторые версии Linux и macOS.

Мы уже видели несколько эмуляторов ретро-консолей, появившихся на iOS после того, как Apple смягчила свои правила относительно категории приложений в апреле, а теперь у нас есть первое одобрение эмулятора Windows PC — того, который Apple ранее отвергла.

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Как заметил The Verge, приложение UTM SE теперь доступно на iPhone, а также iPad и гарнитурах Apple Vision Pro. Оно позволяет запускать различные версии Windows, начиная с Windows XP, а также некоторые версии Linux и macOS.

Появление UTM SE стало неожиданностью, поскольку еще в июне Apple отклонила его из App Store. Причиной тогда было то, что ПК не соответствовали описанию «ретро-игровой консоли», необходимому для одобрения.

На данный момент не совсем ясно, что именно изменилось — это изменение политики Apple или что-то другое в самом приложении. Судя по сообщениям в социальных сетях от команды UTM SE, похоже, что Apple пересмотрела свое решение, и вместе с этим также был улучшен опыт эмулятора.