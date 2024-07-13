Когда состоится запуск токена Hamster Kombat? На официальном сайте Hamster Kombat говорится, что первая раздача токена состоится в июле 2024 года — сразу после листинга.

Hamster Kombat, последняя игра-кликер TON с функцией «нажми и заработай», стала вирусной, основываясь на успехе Notcoin, рыночная капитализация которой взлетела до более чем $1,6 млрд. С более чем 240 миллионами пользователей Hamster Kombat становится значимым игроком в секторе криптовалютных игр.

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Ожидается, что токен $HMSTR будет запущен в июле. В настоящее время пользователи могут принять участие в листинге airdrop, подключив кошелек TON. Централизованные биржи, такие как KuCoin и Bitget, уже запустили рынки фьючерсов $HMSTR, что свидетельствует о сильном интересе рынка.

Несмотря на некоторую неопределенность относительно точной даты листинга, страница с заданиями по раздаче предполагает, что «листинг уже в пути». Показатели сообщества игры предполагают потенциальную рыночную капитализацию до 10 миллиардов долларов, что подчеркивает значительный потенциал роста.