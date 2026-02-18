Необычная особенность популярного видеохостинга продолжает удивлять пользователей по всему миру. Они внезапно получают уведомление о ролике, который вышел в январе 2018 года

Популярный видеохостинг Youtube связан с большим количеством загадок и тайн. На нем неоднократно находили таинственные и загадочные видео и целые каналы, назначение и цель которых была неясна. Но и сам Youtube может создавать загадки. Одна из них – периодические рекомендации пользователям старого видео, вышедшего в далеком 2018 году. Новая волна рекомендаций этого видео произошла сегодня.

Может быть интересно





Видео называется «Об официальных каналах исполнителей» и опубликовано на канале YouTube Help. У него 25 миллионов просмотров. Оно посвящено объединению нескольких каналов музыкальных исполнителей в один единый канал. С периодичностью в несколько дней Youtube рассылает пользователям уведомление, подобные тем, что можно получить, если на ваш комментарий кто-то ответил или поставил лайк. Подписчиком канала YouTube Help при этом быть не нужно. Если перейти по ссылке этого уведомления, можно открыть страницу с этим видео.

Под видео можно найти множество комментариев от пользователей. Они иронизируют над тем, что Youtube решил показать им это видео так поздно. Другие удивляются, почему это видео оказалось у них в рекомендациях. По большей части, комментарий носят юмористический характер. И по их дате можно заметить, что пользователи получают это уведомление постоянно, на протяжении долгих лет с периодичностью в несколько дней.

В комментариях под видео можно найти предположение, объясняющее эту загадку. Когда какой-то исполнитель, музыкант или группа получает для своего канала статус официального, его подписчики получают уведомление с этим видео. Так Youtube пытается объяснить пользователям, чем обычные каналы музыкантов отличают от официальных. Это наиболее логичное и простое объяснение этой загадки.