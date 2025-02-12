Компания KillHouse Games сообщила о релизе полной версии стратегии Door Kickers 2. Игра находилась в раннем доступе пять лет, начиная с 2020. Теперь она доступна на Mac OSX и оптимизирована для Steam Deck. Помимо большого числа нового контента, в игру был добавлен русский язык

Тактическая военная стратегия с видом сверху Door Kickers 2: Task Force North вышла из раннего доступа после пяти лет разработки. Впервые геймеры смогли сыграть в Door Kickers 2 в 2020 году, в рамках раннего доступа в сервисе Steam. Игрокам предлагалось взять на себя управление отрядами военных, проводящих антитеррористические операции в вымышленной ближневосточной стране Новераки. На выбор были представлены отряды из рейнджеров армии США, отдела специальных операций ЦРУ и спецназа Новераки. На данный момент каждый отряд имеет свой уникальный внешний вид, свое дерево развития, свои навыки, стиль работы и оружие.

Как сообщают разработчики в посте о релизе полной версии игры, игра получила массу нового контента, включая новые файлы озвучки и анимации. Теперь игра имеет версию для Mac OSX, версия для Steam Deck получила одобрение от Valve. Огромное количество изменений получила сама игра — добавлены два новых режима, поведение многих юнитов было изменено, у отрядов теперь есть дерево доктрин, генерация карт улучшена. Также игра получила перевод на множество языков, включая русский.

Цена игры на релизе в Steam составила 792 рубля при скидке в 10%. В игре присутствуют достижения, поддержка мастерской с модами, редактор уровней и кооперативный режим по сети. Также игра поддерживает функцию Remote Play.



