В честь праздника «Фестиваль RPG Maker 2025» в Steam началась бесплатная раздача конструктора игр RPG Maker VX Ace. Также появились скидки на игры, созданные на конструкторах серии RPG Maker.

В Steam началось событие RPG Maker Festival 2025, которое в этом году проходит под девизом «Создатели и игроки, все вы звезды!». В событии участвуют 1074 игры, на которые планируется выставить скидки. Помимо этого, юбилей отмечают и движки, на которых сделаны эти игры. В 2025 году RPG Maker MZ исполняется 5 лет, RPG Maker MV — 10 лет, а RPG Maker 2000 уже существует четверть века — 25 лет! Поэтому празднование решено было растянуть на две недели и провести его в двух этапах.

Частью первого этапа стала раздача популярного движка для создания JRPG и инди-игр — RPG Maker VX Ace. Это очень популярный конструктор и движок для создания игр, его продажи составили более 500 тысяч копий. В Steam его релиз состоялся в 2012 году, и с тех пор конструктор получил большое число дополнений с ресурсами. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно до 11 февраля.

Вторая фаза празднования пока остается тайной. Но, вероятно, она коснется DLC для RPG Maker VX Ace. Прямо сейчас скидки также получили другие конструкторы серии, а также игры, сделанные на конструкторах RPG Maker.