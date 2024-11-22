Видеокарта Gt 710 является одной из самых обсуждаемых и востребованных карт на рынке. Несмотря на то, что это офисная видеокарта, она получила большую популярность среди геймеров и они посвятили ей множество мемов, шуток и роликов. Репутация карты за $35, способной потянуть GTA V, сделала её логичным выбором для всех, кто не мог позволить себе мощную игровую видеокарту. Карту активно разгоняли, чтобы придать ей большей мощности и тестировали на самых разных играх. А во времена дефицита видеокарт, GT 710 и вовсе стала спасением для многих геймеров.

У карты был ряд преимуществ, которые делали ее крайне удачным выбором. Скромное потребление в 19 ватт, низкая цена, огромный выбор на вторичном рынке, шикарные 2 гигабайта видеопамяти, бесшумность, возможность подключить как старые, так и новые мониторы. Кроме того, версия с активным охлаждением и архитектура Kepler 2.0 делали эту карту ультимативным выбором для тех, кто решил поиграть в игры прошлых лет или просто искал замену своей основной карте. Некоторые производители даже позволяли покупателям этой карты испытать радость, соизмеримую с распаковкой настоящей игровой карты - ее упаковывали в большую красивую коробку, правда без “пены”.

Однако, новые игры эта карта тянуть не могла, поскольку имела всего 2 гигабайта видеопамяти. И когда дефицит видеокарт кончился, интерес к карте значительно спал. Однако, даже сегодня можно встретить мнение о том, что эта карта лучшее бюджетное решение в ряде случаев. И выделил три случая и решил их проверить.

Карта для любителя старых игр

Карта для современного геймера-казуала

Карта для анимешника: японские игры и просмотр аниме. Японские игры обычно не требовательные и должны пойти. Это тестирование я решил вынести в отдельный блог.

Важно отметить, что я сам долгое время играл на GT 710 и прошел на ней множество игр, в том числе и новых. Но я никогда не измерял FPS, поэтому это тестирование повергло меня в шок.

Подробности тестирования

Первоначально я планировал собрать сборку на Ryzen 1200 с 8 гигабайтами памяти, но после того, как второй купленный на барахолке Ryzen оказался нерабочим, я отказался от этой идеи. Я просто убрал видеокарту из своей сборки и поставил в нее GT 710 от Palit с активным охлаждением. После первых измерений я сменил монитор на более старый, с меньшим разрешением.

Характеристики сборки:

Процессор AMD Ryzen 5 2600 3.40 GHz

Оперативная память 16 Gb DDR4

Блок питания Cougar VTE600

Материнская плата MSI B450M MORTAR MAX

1 Тb HDD

Palit GeForce GT 710 LP c активным охлаждением

Монитор Ardor Portal 1920x1080@144 Гц

Монитор Acer 18.5" 1366x768@60 Гц

Тестирование производилось программой MSI Afterburner. Это мое первое тестирование, поэтому не удивляйтесь, если что-то покажется вам странным или неправильным. Если я сделал что-то не так - сообщите в комментариях.

Первое тестирование

Когда-то давно GT 710 пользовалась популярностью у игроков Counter-Strike: Global Offensive. Но после ряда обновлений игры, карта перестала тянуть игру и выдавала максимум 20 FPS. Поэтому первым делом я запустил Counter-Strike 2. Результат был печальным - игра в разрешении 1920x1080 выдавала на новой карте Train не больше 10 FPS. Я снизил разрешение игры до 1176x664 и игра наконец стала более-менее пригодной для игры с ботами. В основном показания держались на цифре 23 FPS, что на самом деле нельзя назвать нормальным для игры.

Дальше я решил запустить главного конкурента CS 2 в Steam, который не так популярен, но превосходно оптимизирован. В Black Squad я выставил низкие настройки и разрешение 1280x720. Удивительно, но игра выдала 62 FPS, а позже число возросло до 109. Играть в Black Squad было приятно и легко, что говорит о том, что старые сетевые шутеры прекрасно подходят для GT 710.

“Новинка” от Valve - обновленная версия Half Life 2 в разрешении 1920 на 1080 выдавала 60 FPS и хорошо выглядела. А вот Black Mesa показала средний результат - на низких настройках графики при том же разрешении игра выдавала всего 27 FPS.

Я решил протестировать новинки. Многие обзорщики называли киберпанк-экшен Mullet Mad Jack нетребовательным. Однако, GT 710 смогла выдать лишь 12 FPS. Очевидно, что для теста нужно было искать более старые игры. Я часто слышал о том, что инди игры пойдут на любой карте. Так вот, это не так.

Тактическая стратегия про спецназ Door Kickers 2: Task Force North на одной из своих больших карт работала в 15 FPS, что сделало игру в нее мучительной.

Другая инди-игра, крайне популярная в Steam Don't Starve Together, на приватном сервере выдала 38 FPS. Для игры вполне достаточно.

Я запустил ещё одну инди игру. Бывшие разработчики Plants vs. Zombies выпустили экшен про яйцо и в системных требованиях пошутили про “мамин ноутбук”. Удивительно, но они не соврали - GT 710 выдала 60 стабильных FPS в Bad Egg. Вот он, настоящий ПК-гейминг.

Далее я решил проверить пару старых игр. Dishonored работала в 30 FPS и имела неплохую графику. Играть было очень приятно, будто здесь не 30, а 60 FPS. Еще одна старая игра Dear Esther: Landmark Edition - сразила меня красотой мира и 25 FPS. Играть снова было можно, ведь игра не требует от игрока активных действий.

Hard Reset Redux в разрешении 1024x768 выдала 43 FPS, причем, качество графики особо даже не влияло на FPS, а игра не лагала. Культовый японский арт-хаус Killer is Dead в 1280 на 720 выдал 31 FPS, при этим, ужасная графика игры хорошо сочеталась с этими показаниями.

Закончить тестирование я решил на чем-нибудь положительном. Team Fortress 2, легендарный шутер от Valve не раз обновлялся, но запустить его по-прежнему можно на множестве слабых карт. На GT 710 игра работает очень неплохо - с минимальными настройками игра выдает 85 FPS, иногда игра слегка проседает. Это прекрасный результат. Огорчает лишь отсутствие плавности. На мой взгляд, игра чувствовалась какой-то дерганой и половина классов при такой игре будут не очень эффективны. Но это хороший показатель для этой карты.

Некоторые выводы уже можно было сделать, но я решил провести повторное тестирование с другим монитором. У меня был шок, что игры, которые я когда-то проходил на этой карте, выдавали так мало FPS.

Повторное тестирование

Я хорошо помнил, что на старом мониторе игры прекрасно шли, поэтому у меня появилось желание протестировать их на мониторе с разрешением в 1366x768. Так карта могла не тратить лишние ресурсы на большое разрешение и сама картинка игр по идее должны была стать более комфортной даже на низких настройках графики.

Black Mesa выдала 69 FPS, с редкими проседаниями до 55 FPS. Dishonored выдал почти те же 31 FPS, но были моменты с 39 FPS.

Door Kickers 2 не смогла нормально работать даже при таком разрешении. От 15 до 20 FPS.

А вот Hard Reset Redux выдавал от 31 до 39 FPS при высоких настройках графики. Игре очень не хватало четких линий, но играть было возможно. На небольшом мониторе игра стала восприниматься лучше.

Killer is Dead по прежнему работал в 31 FPS. Это одна из лучших игр для этой карты, поскольку у нее специфическая графика и стабильный фреймтайм.

Mullet Mad Jack выдавая от 18 до 25 FPS, но играть по прежнему было тяжело. Вместо этой игры лучше взять какой-нибудь классический рельсовый шутер, по типу Blue Estate или Heavy Fire. Они пойдут лучше и будут выглядеть неплохо.

Последним, что я протестировал на этом мониторе была обновленная Doom. Стабильные 58 FPS. Почему не 60? Вопрос открытый. Но факт - даже обновленные игры от Id Software идут на этой карте.

Тест видео

Я часто слышал, что эту карту покупают для домашнего медиа-центра. Якобы, она позволяет смотреть кино даже в 4K и прекрасно подходит любителям кино, музыки и анимешникам. На деле же у карты максимальное поддерживаемое разрешение 2560x1600. Откуда взялся миф о 4K, мне не понятно. Возможно, кто-то просто перепутал эту карту с 1030. Но я все таки проверил запуск видео различных форматов и просмотр видео на Youtube. Я взял мультфильм Big Buck Bunny в разном разрешении, несколько музыкальных клипов, видео от блогеров и трейлеры игр. Итоги воспроизведения видео с жесткого диска через VLC Player:

Разрешение 1920x1080 и меньше работало превосходно

Разрешение 3840x2160 - зависание видео, очень плохое воспроизведение. Пару раз зависала даже система

Вертикальное 4K - зависание, картинка разбивается на фракталы

4K - зависание, картинка разбивается на фракталы, однако, часть видео удалось посмотреть полностью. Как так вышло - непонятно.

Youtube в браузере Mozilla Firefox работал хорошо даже при высоком разрешении. Однако, не больше 1440p. Почему-то у меня не работает 2160p на Youtube в принципе - видео просто не грузится. Похоже, это не связано с картой.

Итоге тестирования и выводы

В общем-то, ничего нового. Самая идея гейминга на GT 710 имеет смысл, но ее убил массовый переход на широкоформатные мониторы и высокие системные требования новых игр. Даже ряд современных инди-игр с трудом работают на ней. Уникальная возможность GT 710 работать с разными мониторами и запускать игры прошлых лет, от которых старые карты чуть ли не горели, действительно впечатляет. Но у карты есть существенная проблема - она не универсальная. Она не поддерживает видео высокого разрешения, она не может запускать множество старых игр с требовательной графикой. Из-за этого она проигрывает встройкам и более старшим картам, таким как GT 1030.

Проблемой является и тот факт, что цена на карту растет. Раньше её можно было купить за 3 тысячи рублей, сейчас цена даже за версию с пассивным охлаждением может достигать девяти тысяч. Поэтому предпочтительнее покупать карту с рук.

На мой взгляд, если вы решили играть на GT 710, вам стоит найти старый монитор, ведь низкие разрешения для этой карты предпочтительнее, поскольку делают картинку приятнее и позволяют добавить немного FPS. Для обычного же использования подойдет монитор разрешением 1920x1080.

Карта для любителя старых игр

Карта для современного геймера-казуала

Будущее GT 710

На мой взгляд, GT 710 так и будет оставаться доступной и популярной “картой-заменой” на случай, если основная карта попала в сервис или сломалась. Она по-прежнему хороша как вариант в сборку для родителей и пенсионеров. Но по-настоящему её потенциал раскрывается в офисе.

Как часть “сверхбюджетного гейминга” она тоже будет существовать, несмотря на крайне слабые возможности. Из-за того, что в сети есть куча тестов с этой картой, которая тащит игры чуть ли не в 60 FPS. Верить им или нет, решайте сами. Я прошел на этой карте массу игр, но назвать ее хорошим выбором для геймера в будущем не могу.

Кроме того, пользователь VK Александр Олейников в комментариях к одному из блогов про GT 710 рассказал, что карта может применяться для включения режима CSM в BIOS и последующего использования старых карт. Это правда удобно - сменить GT 710 в корпусе куда проще, чем ту же 1060.

У карты определенно хорошее будущее и я не удивлюсь, если в будущем она ещё вернется на прилавки с обновленными характеристиками.