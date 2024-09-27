Сборник игр и интервью Atari 50: The Anniversary Celebration получил новое дополнение под названием The Wider World of Atari. Оно включает в себя культовые игры и новые интервью

Последние два десятка лет компания Atari выпускает различные сборники своих культовых игр. Наиболее крупный и необычный из них вышел в честь 50-летия компании Atari и получил название Atari 50: The Anniversary Celebration. В него вошли игры, интервью и бонусные материалы.

Совсем недавно компания Digital Eclipse опубликовала трейлер нового дополнения, а в Steam появился пост о том, что игра была значительно изменена, были переписаны ее код и изменена временная шкала. Помимо этого, в игру был добавлен редактор уровней для Neo Breakout.

Новое дополнение получило название The Wider World of Atari и интересно прежде всего тем, что содержит несколько версий культовой игры Berzerk, широко известной благодаря своему геймдизайну и городской легенде о том, что эта игра убивает игроков. Помимо Berzerk, в дополнение вошли игры Sky Diver, Destroyer, Red Baron и Avalanch.

DLC содержит 19 игр, включая различные версии Berzerk. А также 8 видеоинтервью о создании игр. Следующее DLC к сборнику под названием The First Console War выйдет 8 ноября.

Сборник и DLC доступны на консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Atari VCS и ПК.



