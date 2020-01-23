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Супер эконом сборка ПК с AliExpress для комфортного гейминга в Full HD

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Сердцем нашего ПК станет процессор 2017 года AMD Ryzen 5 1400, который можно купить на AliExpress всего за 4059 рублей. При этом мы получим достаточно производительный камень, работающий на частоте 3,2 ГГц (3,4 ГГц в режиме Turbo) и имеющий на борту 4 ядра и 8 потоков, что очень важно для современных игр, так как они могут по максимуму задействовать все потоки. Именно по этой причине "отметаем" представителей от intel, которые предлагая лишь 4 ядра и 4 потока, умудряются стоить при этом ещё и дороже. В общем, мимо. Только хардкор, только AMD, только 8 потоков за 4000 рублей :)

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За охлаждение процессора в нашей сборке будет отвечать башенный кулер за 753 рубля. Он имеет 2 тепловые трубки, рассеиваемую мощность к сожалению не удалось найти в описании, но для нашего процессора с TDP 65W, его должно быть "за глаза". Этот кулер вне всяких сомнений лучше справится с охлаждением, нежели штатный, который поставляется в версии BOX. 

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Материнскую плату возьмём MAXSUN Challenger a320m-vh R2.0 AMD AM4 mATX за 2930 рублей. Хорошая бюджетная материнская плата под наш процессор. Очень много заказов и в целом очень хорошие отзывы. Заверните, пожалуйста :). А мы двигаемся дальше.

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Оперативную память поставим 1 планку на 8GB с частотой 2666МГц фирмы Tanbassh за 1703 рубля. Понятное дело, что лучше ставить двумя планками в двухканал, но так как у нашей материнской платы всего 2 слота, то оставим возможность добавить позднее ещё 1 планку. Сразу брать 2×8gb в нашем случае непозволительная роскошь, а ставить 2×4gb - лишить себя возможности апгрейда. Данная память на чипах Micron B-die. 

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Ну, вот, дошли до самого интересного. Видеокарту, как ранее я уже говорил, будем покупать б/у. XFX RX 570 4gb за 4282 рубля! Да, скорее всего после майнинга. Но боятся не стоит, карты проверены продавцом, очищены от пыли, и плюсом - заменена термопаста. Дёшево и сердито, но по итогу получаем хороший fps в играх, за совсем смешные деньги. 

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Жёсткий диск поставим KingSpec SSD hdd 2,5 SATA3 SSD 240gb за 1745 рублей. Да, объём небольшой, хватит на установку операционной системы и нескольких тяжёлых игр, но ведь никто не запрещает позднее доустановить hdd для так называемой "файлопомойки".

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Блок питания поставим на 600W за 1915 рублей. По отзывам тихий и мощность соответствует заявленной. Откровенный светящийся ноунэйм шлакоблок за 1000 - 1500 рублей брать не советую, лучше вообще взять у себя в городе какой нибудь нормальной фирмы с сертификатом 80 plus, так как этот, кажущийся на первый взгляд второстепенный элемент компьютера, может с лёгкостью спалить все остальные первостепенные элементы :) 

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Корпус лучше взять у себя в ближайшем магазине, ибо получится даже дешевле. Например, можно взять mATX AEROCOOL Cylon Mini в магазине СИТИЛИНК за 2130 рублей. RGB подсветка и прозрачное боковое стекло подчеркнут игровую направленность Вашего нового компьютера.

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Общая сумма за системный блок составила 19530 рублей. На оставшиеся 470 рублей можно будет обмыть свой новый, не побоюсь этого слова - ИГРОВОЙ ПК! Всем пока и FPS в играх не ниже 60 ;)

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