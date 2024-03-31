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Айзанат Умалатова
Смартфоны OPPO Find серии X7 станут первыми смартфонами 5G-Advanced
Новый стандарт подключения, также известный как 5G-A или 5.5G, увеличивает максимальную скорость до 300% по сравнению с 5G.

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Компания China Mobile стала первым в мире оператором мобильной связи, выпустившим тарифные планы с поддержкой 5G. Утверждается, что новый стандарт подключения, также известный как 5G-A или 5.5G, увеличивает максимальную скорость до 300% по сравнению с 5G. Нынешние флагманские Android-смартфоны OPPO станут первыми в мире устройствами, получившими доступ к новым сервисам.

Технология 5G -Advanced (или 5G-A) рекламируется как следующий важный шаг в развитии мобильной широкополосной связи, и поэтому станет главной темой телекоммуникационных выставок на IFA 2024.

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Технология может быть представлена потенциальными поставщиками оборудования, такими как Nokia и ZTE. Но она была официально представлена China Mobile как новейшая, наиболее передовая форма мобильной передачи данных.

Оператор поддерживает предоставление скорости загрузки до 10 гигабит в секунду (10 Гб / с) на совместимых смартфонах, первые из которых уже представлены на китайском рынке благодаря OPPO.

Это топовые модели Find X7 и X7 Ultra, в которые, как теперь указывает OEM-производитель, с момента выпуска была встроена совместимость с 5G-A.

Все ранее существовавшие устройства флагманской серии China Mobile должны иметь возможность использовать новые передовые скорости с момента их выпуска, как продемонстрировал директор по продуктам OPPO Пит Лау.

Соучредитель OnePlus подтвердил, что устройства серии Find X7 теперь могут отображать изменение значка в строке состояния сигнала сотовой связи ColorOS 14 с новой меткой “5GA” при подключении к сети нового типа.

#android #oppo #программное обеспечение #find 5 #find f3 flip
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