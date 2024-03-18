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Айзанат Умалатова
Sony PlayStation PS5 Pro: улучшение системной памяти и более быстрый графический процессор
PS5 Pro обладает в три раза большей вычислительной мощностью, чем PS5 — 33,5 терафлопс по сравнению с 10,28 терафлопс у PS5.

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Sony работает над "Профессиональной" версией PlayStation 5, запуск которой запланирован на конец этого года. В прошлом месяце отраслевые аналитики заявили, что PS5 Pro с обновленными аппаратными возможностями, скорее всего, будет выпущена до запуска Grand Theft Auto 6 в 2025 году. Теперь в новом отчете подробно описаны спецификации будущей консоли. Утечки показывают, что PS5 Pro включит улучшения системной памяти и тактовой частоты процессора, в дополнение к графической производительности.

Системная память PS5 Pro (576 ГБ / с) будет более эффективной, чем PS5 (448 ГБ / с), с 28% увеличением пропускной способности. Версия консоли "Pro" будет оснащена тем же восьмиядерным процессором AMD Zen 2, что и PS5, но будет поставляться с "Режимом высокой частоты процессора", достигающим тактовой частоты до 3,85 ГГц. Это на 10% больше, чем у PS5 с частотой 3,5 ГГц.

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В отчёте говорится:

В режиме высокой частоты процессора на центральный процессор выделяется больше мощности, что приводит к снижению производительности графического процессора примерно на 1,5%. В результате производительность снижается примерно на 1%.

Новые утечки также предполагают улучшения звука для PS5 Pro, утверждая, что “ACV в PlayStation 5 Pro работает с более высокой тактовой частотой по сравнению со стандартной PlayStation 5. В результате чего библиотека ACM имеет на 35% большую производительность”.

В отчете также утверждается, что PS5 Pro будет поставляться со съемным дисководом, таким же, как более тонкая версия стандартной PS5 и хранилищем объемом 1 ТБ.

Новая консоль будет иметь на 45% более быстрый рендеринг, чем PS5, и “2-3-кратную трассировку лучей (в некоторых случаях x4)”. Также сообщается, что PS5 Pro будет обладать вычислительной мощностью, в три раза превышающей вычислительную мощность PS5 с одинарной точностью — 33,5 терафлопс по сравнению с 10,28 терафлопс у PS5. Для контекста, Xbox Series X, которая утверждает, что является самой мощной консолью текущего поколения, обладает вычислительной мощностью 12 терафлопс.

Sony еще не объявила о планах по выпуску "профессиональной" версии PS5. Sony выпустила более тонкую и легкую версию PS5 с немного большим внутренним хранилищем и съемным дисководом в ноябре прошлого года. PS5 slim сохраняет вычислительную мощность, графические возможности и цену оригинальной консоли.

В прошлом месяце отраслевые аналитики заявили, что Sony готовит PS5 Pro к запуску во второй половине 2024 года, чтобы увеличить продажи консоли. Аналитики полагают, что Sony намерена подготовить обновленную консоль к запуску игры Rockstar Games Grand Theft Auto 6, выход которой намечен на 2025 год. С момента запуска PS5 в ноябре 2020 года было продано более 50 миллионов устройств.

#новости #sony #гаджеты #playstation 5 #playstation #мобильные устройства #новости it #ps5 pro
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