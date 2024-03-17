Производитель смартфонов, принадлежащий Lenovo, начал раскрывать некоторые спецификации своего следующего смартфона, до его дебюта осталось несколько дней.

Motorola объявила, что скоро выпустит новый смартфон в Индии. Производитель смартфонов, принадлежащий Lenovo, начал раскрывать некоторые спецификации своего следующего смартфона, до его дебюта в стране осталось несколько дней. Хотя Motorola еще не объявила официально название грядущего смартфона или дату запуска, раскрытые компанией спецификации предполагают, что это будет смартфон среднего класса, такой как предполагаемый Motorola Edge 50 Fusion.

В серии постов на X (ранее известной как Twitter, заблокирована в РФ) Motorola показала, что ее следующий смартфон будет оснащен чипом Snapdragon 7 Gen 3. Это мобильный процессор, который используется в телефонах среднего класса, что означает, что будущий телефон Motorola может быть выпущен в том же сегменте.

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Компания также включила изображение прямоугольного объекта с анимацией быстрой зарядки — это говорит о том, что еще не анонсированный телефон Motorola может предлагать поддержку быстрой проводной или беспроводной зарядки. Третий объект, показанный в тизере, похоже, является объективом камеры смартфона, но в настоящее время неясно, какую камеру компания имеет в виду.

Ранее компания представила смартфон с изогнутым дисплеем в коротком видео, размещенном на X. Телефон показан с закругленными краями на левой и правой сторонах экрана. Также кратко показана задняя панель с логотипом Motorola "batwing" в небольшом углублении на задней панели телефона.

Ранее на этой неделе Motorola объявила в пресс-релизе, что проведет презентацию 3 апреля, и назвала это "слиянием искусства и интеллекта". Хотя компания не сообщила никаких подробностей о смартфонах, которые будут представлены на мероприятии, в тизере содержатся те же слова (интеллект и искусство), что и в тизерах, размещенных на X.

В связи с быстрым приближением следующего мероприятия по запуску Motorola можно предположить, что Motorola планирует запустить серию Moto Edge 50 в Индии, а смартфоном, который компания представляет, может быть Motorola Edge 50 Fusion или Edge 50 Pro. Учитывая, что компания предлагает чипсет Snapdragon среднего класса — мы можем услышать больше подробностей о следующем телефоне Motorola в ближайшие дни.