Хотя Apple Vision Pro поступит в продажу в США в течение двух недель, дата его выхода на мировой рынок пока неизвестна. Тем не менее, если верить известному аналитику, занимающемуся бизнесом Apple, новая гарнитура дополненной реальности может появиться у нас в первой половине года.

Известный среди энтузиастов как один из самых информированных аналитиков, когда речь заходит о бренде Apple, Минг-Чи Куо с оптимизмом смотрит на глобальный маркетинг новой гарнитуры дополненной реальности Apple.

Apple Vision Pro будет доступен до июня

«Ожидается, что Apple выпустит свой Apple Vision Pro на рынок США до WWDC 2024», - так начинает Куо, раскрывая потенциальные причины такой задержки на международном уровне. По его словам, основная причина, по которой фирма из Купертино не продает гарнитуру за пределами американского рынка с момента ее ввода в эксплуатацию 2 февраля следующего года, связана со слишком малыми запасами. С другой стороны, Apple хотел бы убедиться, что процесс продаж на рынке США проходит гладко, прежде чем начать штурм мирового рынка. Наконец, Apple потребуется некоторое время, чтобы изменить алгоритмы устройства, приспособиться к регулированию различных стран, запланированным для будущего маркетинга.

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Таким образом, гарнитура виртуальной реальности не будет доступна у нас сразу, но это не займет много времени. Действительно, и по словам Минг-Чи Куо, Apple планирует представить подробности разработки VisionOS с разработчиками на специальной выставке WWDC 2024.

При этом возможность предварительного вывода Vision Pro на мировой рынок была бы выгодна Apple, чтобы способствовать развитию VisionOS на выставке. Каждый год WWDC проводится в июне. То есть, если верить аналитику, ожидается, что Apple Vision Pro будет доступен во многих других странах к июню следующего года.

В магазинах запланирована 25-минутная демонстрация

В кулуарах CES 2024 Vision Pro, несомненно, дает о себе знать. Гарнитура - это новшество Apple и первая линейка нового оборудования после Apple Watch. Однако непомерно высокая цена и потенциально туманная концепция такого продукта могут вызвать беспокойство и отсутствие интереса со стороны широкой публики. По этой причине вчера агентство Bloomberg сообщило, что Apple планирует провести 25-минутные демонстрации в своих магазинах для заинтересованных потребителей. Последние должны дать хорошее представление о возможностях гарнитуры, в то же время заставляя клиентов хотеть сделать решительный шаг.

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Напомним, что официальная дата выпуска Apple Vision Pro в Европе еще не объявлена компанией из Купертино.