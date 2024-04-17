Meta внедряет фильтр для управления чатами в WhatsApp, разделяя их на непрочитанные и групповые. Обновление доступно для всех пользователей.

Недавно компания Meta представила новую функцию в WhatsApp, направленную на улучшение взаимодействия с пользователями. Эта функция предусматривает внедрение фильтра в стиле электронной почты, позволяющего отличать непрочитанные сообщения от групповых разговоров на вкладке "Чаты". Эта инициатива основана на признании проблем, с которыми сталкиваются пользователи при обработке большого объема сообщений на платформе.

Ранее, когда привязка чата обеспечивала определенный уровень организации, у пользователей не было возможности эффективно отделять групповые чаты от индивидуальных бесед, за исключением вкладки "Сообщества". В июле прошлого года Meta начала бета-тестирование фильтров чата, уделяя особое внимание разделению непрочитанных сообщений и групповых бесед. После временного прекращения тестирования инициатива возобновилась в марте текущего года.



Благодаря недавнему объявлению генерального директора Meta Марка Цукерберга на его канале WhatsApp, было подтверждено, что эта функция теперь доступна всем пользователям. После внедрения пользователи увидят три кнопки в форме таблеток с надписями "Все", "Непрочитанные" и "Группы", расположенные в горизонтальной карусели над верхним чатом на вкладке "Чаты".



Отмечается, что для доступа к этой функции пользователям потребуется обновить свое приложение WhatsApp через Play Store. Однако Цукерберг не сообщил о ее доступности на подключенных устройствах. Несмотря на то, что команда разработчиков демонстрирует оперативность в реагировании на отзывы пользователей, по-прежнему существует желание ускорить внедрение таких улучшений.