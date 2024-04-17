Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Levi
Широко внедряются фильтры чата WhatsApp
Meta внедряет фильтр для управления чатами в WhatsApp, разделяя их на непрочитанные и групповые. Обновление доступно для всех пользователей.

реклама

Недавно компания Meta представила новую функцию в WhatsApp, направленную на улучшение взаимодействия с пользователями. Эта функция предусматривает внедрение фильтра в стиле электронной почты, позволяющего отличать непрочитанные сообщения от групповых разговоров на вкладке "Чаты". Эта инициатива основана на признании проблем, с которыми сталкиваются пользователи при обработке большого объема сообщений на платформе.
Ранее, когда привязка чата обеспечивала определенный уровень организации, у пользователей не было возможности эффективно отделять групповые чаты от индивидуальных бесед, за исключением вкладки "Сообщества". В июле прошлого года Meta начала бета-тестирование фильтров чата, уделяя особое внимание разделению непрочитанных сообщений и групповых бесед. После временного прекращения тестирования инициатива возобновилась в марте текущего года.

Благодаря недавнему объявлению генерального директора Meta Марка Цукерберга на его канале WhatsApp, было подтверждено, что эта функция теперь доступна всем пользователям. После внедрения пользователи увидят три кнопки в форме таблеток с надписями "Все", "Непрочитанные" и "Группы", расположенные в горизонтальной карусели над верхним чатом на вкладке "Чаты".

Отмечается, что для доступа к этой функции пользователям потребуется обновить свое приложение WhatsApp через Play Store. Однако Цукерберг не сообщил о ее доступности на подключенных устройствах. Несмотря на то, что команда разработчиков демонстрирует оперативность в реагировании на отзывы пользователей, по-прежнему существует желание ускорить внедрение таких улучшений.

#whatsapp #meta #социальная сеть
+
Написать комментарий (0)
Фильтры WhatsApp позволят больше не пропускать сообщения
В приложении WhatsApp появится три фильтра для чатов
WhatsApp будет показывать недавно бывшие онлайн контакты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
1
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
76
Разработчики украинского дрона RAM X пообещали, что он поражает бронетехнику на дистанции до 100 км
4
В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем
2
Новый ЗРК Тор-М2У, использующий технологии ИИ и перехватывающий ракеты HIMARS и «Ольха»
2
Strana.ua: Обновленный дрон ВСУ Sea Baby может проплыть 1000 км и вооружиться пушечной турелью
+
Новые iPhone 16 от Apple: известны дата презентации и особенности
+
Фанаты составили карту GTA 6, она будет в 2,5 раза больше, чем в GTA V
3
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
+
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
2
Владельцы плат GIGABYTE Intel Z790 сообщают о зависании BIOS после его обновления на новейшую версию
2
Смартфоны Xiaomi Mi 11 начали получать обновление HyperOS
1
Новое исследование Ookla показывает преимущество Samsung Galaxy S24 над iPhone 15 в скорости 5G
2
Был замечен ещё один российский танк с "царь-мангалом", на этот раз Т-80БВ
+
Tesla в организации производства электромобилей в Индии хотела бы рассчитывать на местных поставщиков
+
Совфед намерен восстановить производство лифтов в России
4
Новый метод зарядки пульсирующим током может удвоить срок службы батареи смартфона
5
Politico: Великобритания вряд ли сможет конфисковать российские активы
1
АвтоВАЗ опубликовал новые прайс-листы на обновленную Lada Vesta
+
Правительство РФ одобрило расширение полномочий сотрудников органов принудительного исполнения
+

Популярные статьи

7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
63
История деградации игровой серии Far Cry
19
В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
7
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
67
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
25
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
364
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
126
Фрактальная геометрия в биологии: новое направление исследований на стыке математики, физики и химии
1
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
6
Список рекомендаций от Chimbal для новых и неопытных игроков Genshin Impact
11

Сейчас обсуждают

cibershot
19:43
Это производители MSI, ASUS, Gigabyte выпускают частенько удешевленые карточки по охлаждению, у них даже нвидия греется под 90 градусов. С нормальным охлаждением нет перегрева что АМД и у Нвидии
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
E. S.
19:39
Похоже, кто-то занялся черным пиаром просто. Целый ряд статей такого рода без видимых реальных причин. Всё продается, и тут кое-кто куплен
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
Александр Касарин
19:30
309 маловато будет
GMT обновили свой внедорожник Yukon
Алексей Полянский
19:29
Дак на ней посты генерят
Крупное обновление Windows 11 24H2 получит ряд новых функций, в том числе на основе ИИ
Rashid
19:26
Не соглашусь про Ассасинов. Возможно последняя часть про викингов была "на любителя" (я не играл в нее), но предыдущая, вышедшая в 2019 "Одиссея", была на мой взгляд самой ЛУЧШЕЙ частью Ассасинов из в...
История деградации игровой серии Far Cry
Деформация Деформация
19:23
а что не так?
Состоящий только из электронов кристалл Вигнера удалось заснять впервые за 90 лет
Вадим (Nvidia Hater)
19:12
Девчата и говномес шеша -вещи несовместимые.ну разве что тайские девчата
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Артём Николаев
19:11
Снова возврат к пакистанцам на фабриках?
Boston Dynamics опубликовали прощальное видео в честь знаменитого робота Atlas
Вадим (Nvidia Hater)
19:06
да шизофреники.у зеленых это норма
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Китя
19:04
Это все левые графики. Отталкиваюсь всегда Аida64 тест процессора Queen 5950х от 7950х разница 3%
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем