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Учреждения удваивают использование искусственного интеллекта в торговле

Искусственный интеллект считается наиболее эффективной технологией, формирующей будущее трейдинга, согласно 61% из 4 010 институциональных трейдеров, опрошенных JPMorgan.
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В соответствии с недавним опросом, проведенным многонациональным инвестиционным банком JPMorgan, институциональные инвесторы все больше верят в ключевую роль искусственного интеллекта (ИИ) в будущем трейдинга. Последний выпуск исследования JPMorgan "Электронная торговля: взгляд изнутри", в котором приняли участие 4010 институциональных трейдеров из 65 стран, показывает, что 61% респондентов ожидают, что искусственный интеллект и машинное обучение (ML) станут наиболее эффективными технологиями для торговли в ближайшие три года.

Рейтинги опроса показывают, что за искусственным интеллектом и ML следует интеграция интерфейса прикладного программирования (API), выбранная 13% респондентов в качестве одной из наиболее важных технологий, формирующих будущее трейдинга. Технология блокчейна или распределенной бухгалтерской книги, а также квантовые вычисления, на каждую из которых приходится по 7% предпочтений респондентов. Мобильные торговые приложения и обработка естественного языка привлекли 6% респондентов.
Примечательно, что за последние два года в отчетах JPMorgan заметно возросла значимость искусственного интеллекта и машинного обучения, увеличившись с 25% в рейтинге значимости. И наоборот, институциональный скептицизм в отношении роли других технологий в торговле возрос, особенно в отношении мобильных торговых приложений и блокчейна. С 2022 года выбор инвесторами блокчейна и мобильных торговых приложений в качестве перспективных технологий для торговли снизился на 18% и 23% соответственно.

Искусственный интеллект активно меняет будущее финансов, предоставляя такие функции, как прогнозирование торговли и выявление угроз в режиме реального времени для оценки настроений рынка. Отчет Nvidia за 2022 год указывает на то, что инвесторы все чаще интегрируют искусственный интеллект и ML, причем 30% респондентов, как сообщается, добились сокращения годового дохода более чем на 10%.

Несмотря на повышенный акцент на роли искусственного интеллекта в торговле, учреждения, опрошенные JPMorgan, продемонстрировали меньшую склонность к участию в торговле криптовалютами.

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рынок copilot chat gpt исскусвенный интеллект
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