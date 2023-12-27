Сильные бури в Австралии привели к 10 смертям

Согласно официальным сообщениям в среду, суровые погодные условия в восточных австралийских штатах Квинсленд и Виктория привели как минимум к 10 жертвам.

Три человека в возрасте 48, 59 и 69 лет погибли в результате опрокидывания лодки, на борту которой находились 11 человек, в неблагоприятных условиях в заливе Мортон, у побережья южного Квинсленда, во вторник. Жертвы были участниками ежегодной рыбацкой экскурсии на борту 39-футового прогулочного судна, о чем подробно сообщает газета Courier Mail.



Кроме того, 59-летняя женщина погибла из-за падения дерева в городе Голд-Кост, Квинсленд, в понедельник вечером. В рамках отдельного инцидента безжизненное тело 9-летней девочки было обнаружено во вторник в Брисбене после ее исчезновения в ливневой канализации во время наводнения.



Тела двух женщин в возрасте 40 и 46 лет были извлечены из реки Мэри в квинслендском городке Гимпи. В этом трагическом инциденте во вторник трех женщин унесло в затопленную реку через ливневую канализацию, причем одной 46-летней женщине удалось спастись самостоятельно.



Комиссар полиции Квинсленда Катарина Кэрролл объяснила трагедии "необычайно сложной погодой". Обращаясь к журналистам, Кэрролл заявила: "Это были очень трагические 24 часа из-за погоды".