Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Levi
Apple вводит новый режим безопасности iPhone для защиты от украденных кодов доступа
Apple вводит новый режим безопасности для iPhone, который может защитить пользователей, когда воры или другие злоумышленники узнают их личный код-пароль.

реклама

Недавно введенная функция защиты от кражи повышает безопасность мобильных устройств, добавляя дополнительный уровень защиты от несанкционированного доступа, особенно в ситуациях, когда телефон пользователя находится за пределами привычных мест, таких как дом или работа.
При активации в сочетании с незнакомым местоположением защита от кражи устройств требует, чтобы пользователи использовали функцию распознавания лиц Apple FaceID в дополнение к вводу пароля для конфиденциальных действий, таких как доступ к сохраненным паролям или очистка телефона. Эта дополнительная мера не позволяет ворам вносить несанкционированные изменения или получать доступ к критически важным настройкам, используя только пароль. Кроме того, попытка изменить пароль Apple ID пользователя или отключить FaceID приводит к обязательной задержке на один час, за которой следует требование аутентификации по FaceID.

Это событие является ответом на мошенничество, о котором сообщила The Wall Street Journal, когда злоумышленники используют социальные ситуации, такие как бары, для получения кодов доступа от ничего не подозревающих жертв. Завладев паролем, воры отключают функции защиты от кражи, такие как блокировка активации Apple или режим потери, что делает украденный iPhone более ценным на рынке.

До этого обновления средства защиты конфиденциальности Apple и украденных устройств, включая FaceID, были привязаны исключительно к исходному коду доступа, предоставляя полный контроль любому, у кого есть как украденное устройство, так и соответствующий ему код доступа.

Для пользователей с последней бета-версией iOS для разработчиков, iOS 17.3, функция защиты от кражи устройства может быть включена в настройках Face ID и пароля, в частности, в разделе Защита от кражи устройства. Эта функция будет доступна всем пользователям iPhone, когда iOS 17.3 будет официально представлена широкой публике в ближайшие недели.

#apple #iphone #безопаность #кибербезопаность
Источник: aol.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple тестирует ключевое изменение безопасности iOS, чтобы помешать ворам iPhone
В сети появилось несколько вариантов рендеров iPhone 16 на основе имеющихся утечек
Apple начнёт продавать футляр для наушников AirPods Pro USB отдельно
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
50
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
45
Немецкие компании требуют компенсаций за свой уход из России
20
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
Исследователям из Бразилии удалось найти в Антарктиде два окаменевших фрагмента костей птиц
+
В Роскосмосе оценили заслуги разработчиков космического корабля Буран, но призвали идти своим путём
9
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
Генерал ВСУ Тарнавский: ВС РФ наступает по всей линии восточного фронта
5
У Украины кончаются деньги на продолжение боевых действий
4
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
Honor представляет телефон, практически идентичный iPhone 15, но стоящий гораздо дешевле
+
Зеленский подтвердил, что «две трети» американских выделенных Украине денег остаются в США
5
Lenovo выпускает TWS-гарнитуру TC3401 с функцией снижения шума при звонках и классом защиты IPX5
+
Риттер: "Ланцеты" парализовали Украину и доминируют над полем боя, пугая танки и личный состав ВСУ
1
Видео с уникальным Lamborghini Urus появилось на YouTube
1
Спикер Джонсон: южная граница США важнее Украины
+
Глава Rapidus считает, что японская полупроводниковая промышленность сможет ликвидировать 20-летнее отставание от лидеров
1
Эмулятор PS2 для ПК PCSX2 поддерживает уже более 99% игр и движется к новому стабильному релизу
7

Популярные статьи

10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
14
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
42
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
17
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
10
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
6
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
37
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
4
Как Трамп заключил одно из самых спорных соглашений в истории США, а Байден его выполнил
4

Сейчас обсуждают

Евгений Бураков
13:59
Недружественные страны порты портят.
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
Александр Филиппов
13:56
Они в жизни не признают, что пиздаболы
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
MrSaT
13:48
Да здравствуют 15ти минутные города!
Мировые державы намерены отказаться от нефти и угля для стабилизации температуры окружающей среды
Олег Ст
13:44
В этом деле важны методичность, молодцы!!
МО РФ сообщило об уничтожении складов двух бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
ИВАН СИДОРОВ
13:39
Как сказал Вадя Евсеев: Уй вам, а не Европа !
Юлия Тимошенко: Все до единого долги Киева перед кредиторами должны быть списаны
FelsheR-BAN100plгssss
13:38
Калибан не полтора года назад появился и пропал, а с коробками на позапрошлый НГ продавали. Просто развод на деньги, а не танк. Играть нельзя, поэтому в рандоме их нет.
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
Midnight Sun
13:37
Ну почему, может, и будут. Самолет немолодой, вполне могут что-то списанное отдать. То есть продать.
О воздушных боях в небе Украины - ожидание F16 против применения Су-35 с ракетами дальнего действия
valderm
13:36
о как, у нас рептилоид
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
Олег Ст
13:33
Ципсошник не бзди, динамика наступления едет своим ходом!!
Русские войска продвинулись вперед южнее Работино почти на километр
Захар Дьячков
13:32
Так а чего он тогда руки и ноги ему не отрезал и в кому не отправил? Не убил же, значит нормально. Кстати, можете пожалуйста мне отправить официальный документ в котором указана такая мера уголовного ...
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем