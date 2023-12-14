Apple вводит новый режим безопасности для iPhone, который может защитить пользователей, когда воры или другие злоумышленники узнают их личный код-пароль.

Недавно введенная функция защиты от кражи повышает безопасность мобильных устройств, добавляя дополнительный уровень защиты от несанкционированного доступа, особенно в ситуациях, когда телефон пользователя находится за пределами привычных мест, таких как дом или работа.

При активации в сочетании с незнакомым местоположением защита от кражи устройств требует, чтобы пользователи использовали функцию распознавания лиц Apple FaceID в дополнение к вводу пароля для конфиденциальных действий, таких как доступ к сохраненным паролям или очистка телефона. Эта дополнительная мера не позволяет ворам вносить несанкционированные изменения или получать доступ к критически важным настройкам, используя только пароль. Кроме того, попытка изменить пароль Apple ID пользователя или отключить FaceID приводит к обязательной задержке на один час, за которой следует требование аутентификации по FaceID.



Это событие является ответом на мошенничество, о котором сообщила The Wall Street Journal, когда злоумышленники используют социальные ситуации, такие как бары, для получения кодов доступа от ничего не подозревающих жертв. Завладев паролем, воры отключают функции защиты от кражи, такие как блокировка активации Apple или режим потери, что делает украденный iPhone более ценным на рынке.



До этого обновления средства защиты конфиденциальности Apple и украденных устройств, включая FaceID, были привязаны исключительно к исходному коду доступа, предоставляя полный контроль любому, у кого есть как украденное устройство, так и соответствующий ему код доступа.



Для пользователей с последней бета-версией iOS для разработчиков, iOS 17.3, функция защиты от кражи устройства может быть включена в настройках Face ID и пароля, в частности, в разделе Защита от кражи устройства. Эта функция будет доступна всем пользователям iPhone, когда iOS 17.3 будет официально представлена широкой публике в ближайшие недели.