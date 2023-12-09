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Levi
Apple приостанавливает работу функции iMessage в Beeper Mini для Android
Ранее сегодня Beeper Mini прекратил работу, пользователи получали сообщения об ошибках "не удалось выполнить поиск на сервере: время ожидания запроса на поиск истекло"

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Стало известно, что Apple, по-видимому, закрыла уязвимость, используемую Beeper Mini, что привело к прекращению работы iMessage на устройствах Android. Пользователи сталкиваются с сообщениями об ошибках "не удалось выполнить поиск на сервере: время ожидания запроса на поиск истекло", поскольку Beeper Mini ранее прекратил работу.В то время как Beeper активно расследует этот вопрос, генеральный директор Эрик Мигиковский сообщил TechCrunch, что все доступные данные указывают на то, что Apple успешно заблокировала функциональность Beeper Mini. Недавно запущенный Beeper Mini использовал протоколы iMessage обратной разработки и шифрование, используя серверы Apple iMessage для облегчения передачи сообщений blue bubble iMessage с Android на iPhone пользователям. Приложение предоставляло исчерпывающие функции iMessage, включая квитанции о прочтении, индикаторы набора текста, реакции и многое другое.

Примечательно, что Beeper Mini работал без необходимости использования Apple ID, что отличает его от других, менее безопасных приложений iMessage для Android, таких как Sunbird. Подробное объяснение функциональности Beeper Mini было приведено в сообщении в блоге, предоставляющем Apple представление о его работе. Реверс-инжиниринг для Beeper Mini был основан на работе исследователя безопасности jjtech, который поделился доказательством концепции реализации iMessage на Github, описав методологию.

Очевидное закрытие выявленной лазейки может означать вывод о жизнеспособности Beeper Mini. Мигиковский сообщил TechCrunch, что компания оценит доступные варианты, чтобы определить последствия для будущего приложения.

#apple #android #технологии #beeper mini
Источник: macrumors.com
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