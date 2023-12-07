Опрос цифровых агентств показал, что искусственный интеллект на 100% интегрирован в их рабочий процесс, но они также обеспокоены тем, чтобы не отставать от темпов инноваций

Компания Duda опубликовала результаты опроса, свидетельствующие о том, что цифровые агентства готовы к более широкому внедрению искусственного интеллекта в 2024 году. Опрос, в ходе которого были получены ответы от более чем 200 руководителей цифровых агентств, показывает ожидание дополнительной экономии средств за счет ИИ, особенно в отношении возможностей ИИ, связанных с контентом. Однако результаты также подчеркивают обеспокоенность по поводу проблем, связанных с поддержанием темпов быстрых инноваций.

В целом, агентства выражают оптимизм по поводу потенциальных положительных результатов, связанных с внедрением ИИ, предвидя трансформационное воздействие на рабочие процессы и масштабируемость бизнес-процессов. Примечательно, что опрос указывает на 100%-ный уровень внедрения ИИ во всех опрошенных агентствах. Кроме того, наблюдается заметная тенденция к росту опасений относительно способности идти в ногу с быстрыми темпами инноваций.



Отчет дает представление о растущем интересе к ИИ для генерации кода и контента. Агентства планируют инвестировать в ИИ до 2024 года, уделяя особое внимание расширению возможностей ИИ, связанных с контентом. Результаты опроса свидетельствуют о том, что агентства стратегически планируют увеличить использование искусственного интеллекта для контент-стратегии, редактирования и написания текстов, чтобы упростить и усовершенствовать процесс создания контента.