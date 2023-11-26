Rockstar Games анонсировала тизер GTA VI к 25-летию компании. Споры о его подлинности вызывают скепсис среди фанатов

В ознаменование 25-летия Rockstar Games компания недавно объявила о предстоящем выпуске тизерного трейлера долгожданной GTA VI, предлагающего заглянуть в будущее франшизы.

Планируется, что трейлер будет представлен в декабре, с предположениями относительно его потенциального дебюта на Game Awards или через официальные каналы социальных сетей и веб-сайт Rockstar, следуя прецеденту, созданному предыдущими релизами, такими как Red Dead Redemption 2 и GTA V.

В то время как волнение среди фанатов ощутимо, и многие с нетерпением анализируют последние утечки и слухи, окружающие игру, появилась определенная доля скептицизма. Некоторые люди выражают сомнение в том, что предстоящий трейлер Rockstar Games не обязательно может быть связан с GTA VI. Это мнение было высказано в обсуждении на субреддите GTA 6, где пользователь по имени Outrageous_Creme_455 написал о своем недоверии к людям, ставящим под сомнение легитимность декабрьского трейлера.

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Признавая, что некоторые, скорее всего, шутят, пользователь отмечает, что есть и другие, искренне убежденные в том, что трейлер не является подлинным, несмотря на то, что Rockstar прямо называет его "следующим Grand Theft Auto" в своем твите-анонсе.