Google собирается разрешить подросткам использовать Bard с четверга, хотя чат-бот с искусственным интеллектом будет иметь некоторые ограничения.

Google собирается разрешить подросткам доступ к Bard начиная с четверга, хотя и с определенными заранее установленными гарантиями, как описано в сообщении в блоге Тулси Доши из Google. Bard будет доступен подросткам в "большинстве стран мира" при условии соблюдения установленных Google минимальных возрастных требований для автономного управления учетной записью, которые обычно составляют 13 лет (с исключениями, перечисленными в документе поддержки). Первоначально Bard будет поддерживать только английский язык, с планами постепенно включать дополнительные языки.

Платформа оснащается новыми функциональными возможностями, потенциально полезными для подростков, но применимыми ко всем пользователям. Примечательно, что Bard предоставит подробные объяснения математических уравнений, введенных или загруженных в виде изображений. Кроме того, у него будет возможность генерировать диаграммы на основе таблиц или данных в командной строке, как заявил Доши.



Google представила Bard в феврале, несмотря на первоначальную досадную фактическую ошибку. После запуска ограниченного раннего доступа в США и Великобритании Bard теперь доступен более чем в 230 странах и территориях. В ответ на конкуренцию со стороны чат-ботов, таких как недавно переименованный Microsoft Bing Chat (теперь называется Copilot) и OpenAI ChatGPT, Google представила несколько новых функций для расширения возможностей Bard.