Источник подтвердил, что два гражданина США, мать и ее дочь, были освобождены "по гуманитарным соображениям" в результате усилий Катара в качестве посредника

Телеканал Fox News независимо подтвердил факт освобождения двух американских граждан, которые находились в плену у ХАМАСА. Эти люди, идентифицированные как Джудит и Натали Раанан, были похищены ХАМАС из кибуца Нахаль Оз на юге Израиля недалеко от сектора Газа. Их освобождению способствовали посреднические усилия Катара по гуманитарным соображениям.

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Согласно заявлению представителя "Бригад Аль-Кассама" Абу Обайды, обнародование было призвано опровергнуть то, что они назвали ложными и безосновательными заявлениями администрации Байдена. Двое американских заложников в настоящее время находятся под опекой Красного Креста.



По последней информации, 11 американцев числятся пропавшими без вести с начала боевых действий между ХАМАС и Израилем 7 октября. Кроме того, израильские военные сообщили о 203 израильских заложниках, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Президент Байден во время своего визита в Израиль подчеркнул первостепенную важность обеспечения освобождения и безопасного возвращения всех заложников, захваченных ХАМАС.

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"Для тех, кто находится в подвешенном состоянии, с нетерпением ждет узнать судьбу своих близких, особенно среди семей заложников, хочу сказать, что вы не одиноки. Мы сотрудничаем с нашими партнерами по всему региону и используем все доступные ресурсы, чтобы привести домой тех, кто находится в плену у ХАМАСА", - сказал Байден.