Предполагается, что Владимир Путин проведет встречу с китайскими лидерами в Пекине на этой неделе, подчеркивая поддержку со стороны Китая во время конфликта на Украине.

Ожидается, что президент России Владимир Путин примет участие в дискуссиях с китайскими лидерами в Пекине на этой неделе, подчеркнув экономическую и дипломатическую поддержку Китаем Москвы в условиях конфликта на Украине.

Две страны создали неофициальный альянс против Соединенных Штатов и других демократических стран, который сталкивается с осложнениями из-за конфликта между Израилем и ХАМАСОМ. Китай стремится сбалансировать свои отношения с Израилем с учетом своих экономических связей с Ираном и Сирией, которые пользуются мощной поддержкой России. Визит Путина также служит одобрением выдающейся инициативы китайского лидера Си Цзиньпина "Пояс и путь", направленной на развитие инфраструктуры и расширение глобального влияния Китая. Этот визит совпадает с 10-й годовщиной политического заявления Си Цзиньпина, которое вызвало критику за то, что оно обременяет такие страны, как Замбия и Шри-Ланка, существенными долгами в результате контрактов с китайскими компаниями на инфраструктурные проекты, строительство дорог и аэропортов, которые им не по средствам.



Хотя визит Путина остается неподтвержденным, китайские официальные лица намекнули на его потенциальный приезд поздно вечером в понедельник. Путин подчеркнул, что дискуссии с Си Цзиньпином будут касаться растущих экономических и финансовых связей между Москвой и Пекином.