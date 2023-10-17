Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Levi
Визит Путина в Пекин подчеркивает экономическую и дипломатическую поддержку Китая России
Предполагается, что Владимир Путин проведет встречу с китайскими лидерами в Пекине на этой неделе, подчеркивая поддержку со стороны Китая во время конфликта на Украине.

реклама

Ожидается, что президент России Владимир Путин примет участие в дискуссиях с китайскими лидерами в Пекине на этой неделе, подчеркнув экономическую и дипломатическую поддержку Китаем Москвы в условиях конфликта на Украине.
Две страны создали неофициальный альянс против Соединенных Штатов и других демократических стран, который сталкивается с осложнениями из-за конфликта между Израилем и ХАМАСОМ. Китай стремится сбалансировать свои отношения с Израилем с учетом своих экономических связей с Ираном и Сирией, которые пользуются мощной поддержкой России.Визит Путина также служит одобрением выдающейся инициативы китайского лидера Си Цзиньпина "Пояс и путь", направленной на развитие инфраструктуры и расширение глобального влияния Китая. Этот визит совпадает с 10-й годовщиной политического заявления Си Цзиньпина, которое вызвало критику за то, что оно обременяет такие страны, как Замбия и Шри-Ланка, существенными долгами в результате контрактов с китайскими компаниями на инфраструктурные проекты, строительство дорог и аэропортов, которые им не по средствам.

Хотя визит Путина остается неподтвержденным, китайские официальные лица намекнули на его потенциальный приезд поздно вечером в понедельник. Путин подчеркнул, что дискуссии с Си Цзиньпином будут касаться растущих экономических и финансовых связей между Москвой и Пекином.

#россия #украина #китай #путин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Соловьёв: Если бы не боевые действия в Украине, я бы отправился в Израиль
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские гигафабрики: «КамАЗ» и «Росатом» запускают крупнейший завод по производству аккумуляторов
2
Ракета-носитель SLS - космический гигант с космической ценой
+
47% геймеров купили видеокарты NVIDIA с трассировкой лучей, а 20% владеют GeForce RTX 3060 и мощнее
29
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
11
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
2
Российские операторы БПЛА снова уничтожили украинский самолет «Ланцетом»
+
Су-57 используют "режим невидимки" для скрытного нанесения ударов в зоне СВО
1
Эпоха Су-25 в Украине подходит к концу – РФ методично добивает оставшиеся истребители «Ланцетами»
2
NVIDIA RTX 4090 показывает в среднем всего 39 fps в Lords of the Fallen
8
Энтузиаст оснастил RTX 4080 двухслотовым кулером
+
Появились подробности о четырёх камерах на Samsung Galaxy S24 Ultra
+
Официальные цены, характеристики и уровень производительности первых моделей Core 14-го поколения
2
Русский офицер, служивший в NATO и освоившего западные и российские танки высказал свое мнение
1
В новом превью драйвере генерация кадров AMD Fluid Motion Frames может работать глобально
1
Открытые украинские паблики сообщают про взрывы в городе Миргород
+
Представлен защищенный смартфон Oukitel WP30 Pro со 120-ваттной зарядкой
+
Артиллерия ВСУ на Южно-Донецком вновь затихает
+
Science Robotics: создан нейрохирургический робот с дистанционным управлением
+
В Израиле назвали главную цель готовящейся наземной операции в секторе Газа
1
82% немцев за ужесточение миграции, пока Хабек обещает «еще больше мигрантов»
+

Популярные статьи

Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
226
Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
12
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
40
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
39
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+
Лучшие цены на лицензии Office и Windows со скидками до 62% на распродаже Happy Halloween
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
11
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
3
Что будет с Xbox после покупки Activision Blizzard
3

Сейчас обсуждают

Johan_888
02:51
Мы, русские, не обманываем друг друга...
Соловьёв: Если бы не боевые действия в Украине, я бы отправился в Израиль
Игорь Герасимов
02:49
В Израиле они уже в плену у хамаса сидят)) надеются что их родная Россия про них не забудет
Российские гигафабрики: «КамАЗ» и «Росатом» запускают крупнейший завод по производству аккумуляторов
deema35
02:45
Ещё пару войн и будет совсем хорошо.
Визит Путина в Пекин подчеркивает экономическую и дипломатическую поддержку Китая России
Дарья Подкопова
02:31
Начать ещë несколько войн!?
Визит Путина в Пекин подчеркивает экономическую и дипломатическую поддержку Китая России
Johan_888
02:29
торчёк детектед.
Стадо овец съело 100 кг каннабиса в Греции
Дарья Подкопова
02:10
Оооооо, это точно!
Мороженое и картофельные чипсы вызывают такую же зависимость, как наркотики
Дарья Подкопова
02:09
Нечего было бычиться
Продажи iPhone 15 в Китае провалились, в то время как продажи у Huawei идут отлично
Sir Traher
02:06
А если бы у него небыло языка, то он бы не брехал
Соловьёв: Если бы не боевые действия в Украине, я бы отправился в Израиль
Seln
02:03
ИИ картинки, ИИ текст, мдаа
Apple готовится к запуску MacBook с процессором M3 в 2024 году
Лев корл
01:56
Вот, бараны Не есть было нужно а раскумариться)))) Хотя наверно им все равно похорошело, и они сожрали всех пастухов на волне симптома "свина"))))
Стадо овец съело 100 кг каннабиса в Греции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем