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Levi
Франция закрывает семь школ из-за заражения клопами
Из-за нарастающих опасений по поводу заражения клопами Франция вынуждена была закрыть семь школ, как заявил министр образования

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Министерство образования Франции было вынуждено закрыть семь школ из-за растущих опасений по поводу нашествия клопов, как заявил министр образования Габриэль Атталь. Клопы были выявлены на различных уровнях примерно в 17 учебных заведениях, семь из которых в настоящее время закрыты по этой причине.
В ответ на растущее число сообщений о случаях заражения клопами французское правительство созвало на этой неделе серию совещаний. Эта ситуация совпадает с проведением Францией чемпионата мира по регби и подготовкой к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Ранее в пятницу Министерство образования сообщило, что пять школ, вмещающих в общей сложности 1500 учащихся, были временно закрыты. Еще ранее на этой неделе власти объявили о закрытии двух школ, одна из которых расположена в Марселе, а другая в Вильфранш-сюр-Сон за пределами Лиона на юго-востоке Франции, с целью проведения тщательной уборки.

Атталь отметил: "Хотя мы осуществляем надзор за почти 60 000 учреждениями и рассматриваем здесь лишь ограниченное число, нельзя отрицать, что количество таких случаев накапливается. Быстрое реагирование крайне важно для обеспечения того, чтобы пострадавшие учреждения прошли лечение в течение 24 часов".

Он упомянул, что в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и региональными органами здравоохранения был составлен список "одобренных и официально признанных" компаний. Этот список предназначен для того, чтобы предоставить школьным администраторам контактную информацию, позволяющую им оперативно привлекать эти компании для вмешательства в случае необходимости.

#франция #клопы #заражение
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