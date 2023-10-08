Несколько крупных авиакомпаний отменили свои рейсы в международный аэропорт Бен-Гурион после внезапной крупномасштабной атаки, совершенной палестинской группировкой ХАМАС

Известные авиакомпании приняли решение отменить свои рейсы в международный аэропорт Бен-Гурион в ответ на внезапное нападение, совершенное палестинской группировкой активистов ХАМАС на Израиль в минувшую субботу, приведшее к значительным человеческим жертвам и многочисленным ранениям.

United Airlines, American Airlines и Delta Air Lines официально объявили о временной приостановке своих рейсов в международный аэропорт Тель-Авива и из него в непосредственной близости от Тель-Авива.

American Airlines заявила: "Мы продолжим внимательно следить за ситуацией, проявляя максимальную заботу о безопасности полетов, и будем вносить оперативные коррективы, которые сочтем необходимыми".



Delta дополнительно заявила о своей приверженности "безопасной репатриации персонала Delta в Соединенные Штаты и будет сотрудничать с правительством США по мере необходимости для содействия возвращению граждан США, желающих вернуться домой". Аналогичным образом Air France, Lufthansa, Emirates, Ryanair и Aegean Airlines также предприняли шаги по отмене своих соответствующих рейсов в регион.



Примечательно, что коммерческое авиасообщение с Эйлатом, второстепенным международным аэропортом Израиля и известным туристическим направлением, расположенным на Красном море, остается незатронутым этими событиями. А представитель Air France сообщил, что "были приняты коммерческие меры, позволяющие клиентам переносить или отменять свои поездки бесплатно".