Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Levi
Президент Украины Владимир Зеленский впервые посещает Канаду после начала СВО
Трюдо и Зеленский встретились в Оттаве, вызвав сомнения в помощи Киеву из-за международных дебатов.

реклама

Канадское телевидение транслировало встречу премьер-министра Джастина Трюдо с президентом Зеленским вместе с первой леди на ВПП в Оттаве. Эта встреча последовала за растущей неопределенностью среди международных партнеров относительно продолжения помощи Киеву.

реклама

Президент Зеленский прибыл из Вашингтона, где он стремился заручиться дополнительным финансированием. Однако остается неясным, поддержит ли Конгресс США дальнейшую помощь. Ранее на этой неделе он обратился к мировым лидерам в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с призывом продолжать поддерживать усилия Украины.
Дипломатическая напряженность обострилась после того, как президент Зеленский раскритиковал Польшу, Словакию и Венгрию за их ограничения на импорт украинского зерна. Во время их прибытия в Канаду президент Зеленский и первая леди Елена Зеленская были встречены на взлетно-посадочной полосе канадскими официальными лицам, включая премьер-министра Трюдо.

#сво #зеленский #трюдо
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе
Байден пообещал Киеву поставку крылатых ракет ATACMS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
10
Китайские пограничники задержали грузовик, нелегально перевозивший 360 чипов Intel за $72 000
+
NASA показало снимок обратной стороны Луны, которую раньше никто не видел
3
Производитель «Ланцетов» разработал аналог дронов-камикадзе «Герань»
5
Крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada сообщила о кибератаке
+
NVIDIA поддерживает разработчиков, забивающих на оптимизацию, так как DLSS всё вытянет
20
Купленный на Best Buy Core i9-13900K оказался муляжом без внутренних компонентов
7
Экс аналитик ЦРУ – Пентагон сильно напуган из-за того, что у России есть гиперзвуковое оружие
2
Основатель Oracle неожиданно продемонстрировал Tesla Cybertruck в полицейском исполнении
4
Новый игровой контроллер PS5 Pro от NACON решает проблему дрейфа стика джойстика
1
Стоимость тяговых батарей упала до уровня, позволяющего электромобилям сравняться в цене с машинами на ДВС
1
Прокуратура Швеции: расследование по «Северным потокам» завершится к концу года
1
Российские компании требуют возмещения долгов от Google
+
ZALA AERO продемонстрировала новый БПЛА Изделие-54 «Италмас»
+
Assassin's Creed Mirage "полетит" на слабых ПК
2
Власти США имели доступ к серверам Huawei с 2009 года
1
Radeon RX 6600 запустила все последние тайтлы в разрешении 1440p с высоким FPS — даже Starfield
12
Скрытая функция iOS 17 сделает ваш iPhone удобнее
+
После провала контрнаступления ВСУ Зеленский столкнулся с новой реальностью
+
ВСУ получили новый подарок от Норвегии в виде гусеничных транспортов NM199
+

Популярные статьи

Сколько самолётов Су-24 досталось Украине после распада СССР
5
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
19
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
2
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
29
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
50
Игнорируя угрозы США, Китай отправляет комплектующие для БПЛА в Иран, а микроэлектронику - в Россию
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
6
Российская оружейная компания Lobaev Arms приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона
6
Как тезисы от фаната Nvidia превращаются в неудобные фейки
96
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
10

Сейчас обсуждают

Yilec
21:21
Гинекологиня всея ЕС берега окончательно потеряла.
Захарова назвала ложью слова главы ЕК фон дер Ляйен о вине России за Хиросиму
Denis Lykov
21:20
... i5-12500Н и i5-12500/13500 - это "Моё открытие '23" Рад как никогда ... ↗️⤴️↗️
Сравнение и тесты Core i5 12400 и Core i5 13400 с DDR4 - какой процессор выбрать в 2023 году
RigaStyle
21:19
Самое главное - не верить не подтверждённым новостям из пальца
Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
Михаил Суворов
21:18
Ещё один текст созданный при помощи нейросети. Кто сказал, что трудно отличить текст созданный ИИ от человеческого? Сухой, монотонный, чисто информационный, зубодробильный текст! Может быть попробуете...
Выпущена первая полнофункциональная интеллектуальная операционная система для электромобилей в Китае
RigaStyle
21:17
Очень очень плохо ;((( а если по факту непонятно откуда вообще такие новости высушены из пальца а как обычно все и верят как и должно быть :))))
Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
dimkahon
21:16
Датычо, а вот интернет говорит, что средняя цена rx 6950 xt 80000.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
Denis Lykov
21:14
... уже избавился от проца i5-12400. Пошёл по пути "пятёрок-К" и "троек-Т" 🌵🌵🌵 🆙️⬜️5️⃣
Сравнение и тесты Core i5 12400 и Core i5 13400 с DDR4 - какой процессор выбрать в 2023 году
ЧatoБoт
21:11
Опаньки, очередной оголодавший криптозазывала. Иди в баньку, чмо криптоватое. КГ/АМ.
Глава Binance Чанпэн Чжао оспаривает действия SEC
REY_B_
21:08
Ну да, лучшее что можно сделать, чтобы добить Прибалтику с финами экономически, это подарить им много дорогой военной техники. Уже даже и Блинкен сказал "Мир никогда не будет прежним". Тут сама тема, ...
Бельгия отказалась от передачи Украине своих F-16
REY_B_
21:06
Похоже, что всё закончится усиленной мобилизацией в России, и Россия согласно "плану урегулирования Зеленского", пойдёт к границам 1991 года. Только не конца, а его начала. Как я ванговал, Запад сыпе...
США всё-таки предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но пока «в небольшом количестве» — СМИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем