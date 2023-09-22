Трюдо и Зеленский встретились в Оттаве, вызвав сомнения в помощи Киеву из-за международных дебатов.

Канадское телевидение транслировало встречу премьер-министра Джастина Трюдо с президентом Зеленским вместе с первой леди на ВПП в Оттаве. Эта встреча последовала за растущей неопределенностью среди международных партнеров относительно продолжения помощи Киеву.

реклама

Президент Зеленский прибыл из Вашингтона, где он стремился заручиться дополнительным финансированием. Однако остается неясным, поддержит ли Конгресс США дальнейшую помощь. Ранее на этой неделе он обратился к мировым лидерам в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с призывом продолжать поддерживать усилия Украины.

Дипломатическая напряженность обострилась после того, как президент Зеленский раскритиковал Польшу, Словакию и Венгрию за их ограничения на импорт украинского зерна. Во время их прибытия в Канаду президент Зеленский и первая леди Елена Зеленская были встречены на взлетно-посадочной полосе канадскими официальными лицам, включая премьер-министра Трюдо.