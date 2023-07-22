Пользователь Твиттера @SquashBionic заметил новую видеокарту на Newegg, которая пока предлагается единственным розничным продавцом. На данный момент ее нет в наличии, но известна ее цена 329,99 долларов.

В дополнение к 16 ГБ памяти GDDR6, Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC обеспечивает легкий разгон графического процессора до 2,2 ГГц. Это на 100 МГц выше, чем указано в эталонных спецификациях Intel. В остальном, модель ASRock использует чипы памяти с той же скоростью 17,5 Гбит/с, привязанные к 256-битной шине, что обеспечивает пропускную способность памяти 560 ГБ/с.

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В дизайне Phantom Gaming от ASRock используется то же усовершенствованное решение для охлаждения, что и в его 8-гигабайтном варианте. Оно состоит из двух больших радиаторов с алюминиевыми ребрами, соединенных сверхтонкими тепловыми трубками, которые напрямую контактируют с графическим процессором. ASRock рекламирует термопасту с наночастицами для графического процессора и термопрокладки премиум-класса для чипов памяти.

Линейка Arc, возможно, не так привлекательна в наши дни, когда нехватка графических процессоров в значительной степени исчерпана, а AMD и NVIDIA добавили более дешевые модели в линейки текущего поколения.

Цена на ASRock A770 Phantom Gaming 16GB в целом выглядит приемлемой. Несколько других моделей Arc на рынке включают Acer Predator BiFrost Arc A770 16 ГБ за 378 долларов США на и Intel Arc A750 LE (8 ГБ) за 219,99 долларов США на Amazon.