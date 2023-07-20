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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Приложение Threads получает вкладку Follow и более быструю загрузку в первом крупном обновлении
Однако, если вы используете устройство Android, вам придется подождать немного дольше, прежде чем вы увидите обновление, так как на данный момент оно доступно только для iOS.

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Когда Meta* недавно запустила свое приложение для социальных сетей Threads, она увидела огромный приток людей, которые подписались, чтобы попробовать конкурента Twitter. В то время как количество людей, подписавшихся на приложение, было впечатляющим, число людей, активно использующих приложение, начало снижаться вскоре после запуска. Одна из основных причин, по которой в приложении наблюдалось снижение числа активных пользователей, заключалась в том, что у него не было возможности просматривать только учетные записи, на которые подписан человек. Вместо этого Threads пошел по тем же стопам, что и его родной брат Instagram, с потоком постов из случайных учетных записей. Хотя обновление является шагом вперед к ленте только для подписчиков, к сожалению сейчас все, что оно делает, - это дает возможность увидеть пользователей, которые недавно на вас подписались.

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Сотрудник Meta Кэмерон Рот говорит, что помогает "сделать iOS @threadsapp отличным". На своей странице Threads он опубликовал сообщение об обновлении. В посте Рот указывает на новые функции, такие как переводчик, вкладку "Подписки" в ленте активности, а также на множество других обновлений приложения для пользователей iOS (см. пост ниже).

Функция перевода позволяет пользователям, подписавшимся на людей, говорящих на другом языке, легко переводить то, что они публикуют. Обновление также включает в себя возможность подписаться на незарегистрированных пользователей, и несколько обновлений связанных с интерфейсом. Новое обновление должно обеспечивать более плавную работу приложения и более быстрое время загрузки.

Даже с новыми дополнениями к приложению все еще отсутствуют некоторые функции, о которых просили пользователи. К ним относятся сортировка постов в хронологическом порядке, доступ к прямому обмену сообщениями, использование хэштегов или возможность удалить свою учетную запись Threads без удаления учетной записи Instagram. И конечно же добавление вкладки, которая дает пользователям возможность просматривать только тех, на кого они подписаны.

На данный момент неизвестно, когда эти изменения появятся на устройствах Android.

*Meta - внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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