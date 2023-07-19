По словам компании, память также будет на 20% энергоэффективнее, что пригодится производителям ноутбуков и других устройств с низким энергопотреблением.

GDDR7 использует схему сигналов с импульсно-амплитудной модуляцией (PAM3), а не PAM4, как в GDDR6X, и не использует способ кодироки NRZ как в GDDR6. Орган по стандартизации JEDEC остановился на PAM3 для GDDR7, потому что эта схема не так чувствительна к шуму, как PAM4, и поддерживает более высокие скорости передачи данных, чем NRZ (на 50% больше).

реклама

Скорость которая здесь используется, составляет 1,5 ТБ/с. Это в 1,4 раза больше, чем у GDDR6 1,1 ТБ/с, при этом скорость передачи увеличена до 32 Гбит/с. Для сравнения, самая быстрая память GDDR6, применяемая на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4080, использует чипы памяти со скоростью передачи 22,5 Гбит/с.

GeForce RTX 4090 использует память GDDR6 21 Гбит/с, но также имеет 384-битную шину памяти для достижения пропускной способности памяти более 1 ТБ/с (по сравнению с 256-битной шиной и 716,8 ГБ/с на RTX 4080).

"Наша память GDDR7 DRAM поможет улучшить взаимодействие с пользователем в областях, требующих выдающейся графической производительности, таких как рабочие станции, ПК и игровые консоли, и как ожидается, она будет использоваться в системах искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислениях (HPC) и автомобильных транспортных средствах" - заявил Юнчхоль Бэ, исполнительный вице-президент группы планирования продуктов памяти в Samsung Electronics. "Графическая память DRAM следующего поколения будет представлена на рынке в соответствии с отраслевым спросом, и мы планируем сохранить наше лидерство в этой области".

Помимо пропускной способности и энергоэффективности, Samsung также рекламирует использование эпоксидного компаунда с высоким профилем теплопроводности в упаковочном материале для GDDR7. Samsung утверждает, что в сочетании с оптимизацией архитектуры удалось "значительно снизить тепловое сопротивление на 70% по сравнению с GDDR6". По словам Samsung, в результате повышается стабильность при высокоскоростных операциях.

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

nullВероятный срок появления розничных продуктов использующих GDDR7, - конец следующего года на графических процессорах следующего поколения, таких как серия GeForce RTX 50 и AMD RDNA 4.