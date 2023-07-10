Процессоры Intel Xeon Granite Rapids-D 6-го поколения были замечены на китайских форумах Bilibili.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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В отличие от линейки Xeon Scalable (SP), процессоры серии D будут ориентированы на рынки микросерверов и рабочих станций. Granite Rapids-D будет иметь два варианта: HCC (High Core Count) и XCC (Extreme Core Count). Обе конструкции будут иметь один вычислительный кристалл, но возможности ввода-вывода у последнего будут удвоены.



В Granite Rapids-D будет использоваться корпус BGA4368 с чиплетной конструкцией. Вычислительные кристаллы будут изготовлены по 3 нм техпроцессу Intel, а кристаллы ввода-вывода - по более зрелому техпроцессу Intel 7. Вычислительная матрица HCC должна иметь до 28 ядер (предположительно), а XCC - до 40 ядер.

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Каждая матрица ввода-вывода объединяет четыре канала памяти и от 32 до 44 линий PCIe Gen 5. Это дает HCC четыре канала памяти и 32-44 линии PCIe, в то время как XCC получит 8 каналов памяти. Вы также можете рассчитывать на приличную пропускную способность CXL и встроенные ускорители Ethernet и AI.



Запуск Granite Rapids намечен на вторую половину 2024 года. Emerald Rapids выйдет ближе к концу года. Запланированный как временная мера перед Granite Rapids, он обновит Sapphire Rapids.



Sapphire Rapids состоит из четырех кристаллов, а Emerald будет иметь два плотных вычислительных кристалла для размещения дополнительной кэш-памяти. Как и в случае с процессорами AMD Epyc-X, вы можете ожидать значительно более высокой производительности в рабочих нагрузках, чувствительных к кешу.