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Процессоры Intel Meteor Lake 'Core Ultra' являются одними из самых интересных компонентов, которые фирма подготовила за несколько поколений. Ожидается, что они станут первыми процессорами массового производства, изготовленными с использованием технологии Foveros 3D и архитектуры сочетающей в себе процессорные ядра Intel 4, ядра графического процессора TSMC N4, а также отдельные плитки для функций SoC и ввода-вывода. Между тем, процессоры Intel Core 14-го поколения, предназначенные для пользователей настольных компьютеров, удачно описываются тремя короткими словами: Raptor Lake Refresh. Тизер GMK указывает на то, что компания готовит мини-ПК с обоими этими вариантами.
Хотя сообщение GMK на Weibo интересно из-за некоторых откровенных заявлений и подробностей, похоже, что в нем смешаны характеристики процессоров Intel Core 14-го поколения и Core Ultra. Или, возможно, гуглоперевод стирает грань между этими продуктами.
Основная инфографика, предоставленная GMK, указывает на то, что iGPU на новейших чипах будет обеспечивать производительность где-то между мобильными NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti и RTX 3050 (35 Вт).
Этот значительный прирост производительности iGPU обусловлен рядом улучшений: архитектурой графического процессора Xe-LPG (Arc), процессом TSMC N4 и интеграцией удвоенного количества ядер по сравнению с предыдущими поколениями - до 192 исполнительных блоков, сообщает GMK Weibo.
Переходя к мини-ПК GMK с процессорами Intel Core 14-го поколения (RPL-S Refresh) для настольных ПК, китайский производитель систем сообщает, что эти машины будут предлагать более высокие тактовые частоты - до 6,2 ГГц - при повышенных уровнях мощности по сравнению с существующими RPL-S.