Micro Center сообщает, что эти процессоры будут стоить 229 долларов, когда они поступят в продажу 7 июля.

реклама

Для людей, собирающих ПК с ограниченным бюджетом, платформы текущего поколения от AMD и Intel по-прежнему довольно дороги. Системы Socket AM4 можно приобрести за полцены или даже меньше, и они по-прежнему предлагают отличную производительность в играх и приложениях. Конечно, любимый процессор AM4 для игровых систем - это Ryzen 7 5800X3D, но даже при его текущей розничной цене в 289 долларов он все еще довольно дорогой для сборки, ориентированной на бюджет.

Как и в случае с процессорами Ryzen 7 5800X3D и процессорами 3D V-Cache на базе Zen 4, Ryzen 5 5600X3D немного теряет в тактовой частоте по сравнению с Ryzen 5 5600Х. TDP Ryzen 5 5600X3D составляет 105 Вт, как и у Ryzen 7 5800X3D.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13600K дешевле 30 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Эти процессоры являются эксклюзивными для американского ритейлера Micro Center. Вы не сможете купить их где-либо еще за пределамии США. Другой нюанс заключается в том, что 229 долларов не совсем "дешево" для процессора предидущего поколения. Это дороже, чем Ryzen 7 7600 или десятиядерный Core i5-12600K (в настоящее время около 200 долларов на Amazon). Это правда, что этот чип выигрывает от дешевых материнских плат Socket AM4 и даже более дешевой памяти DDR4, но вы все равно вкладываете деньги в старую платформу без возможности обновления и в которой отсутствуют новейшие функции, такие как PCIe 5.0.