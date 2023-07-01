Фотографии мода демонстрируют, что модернизация твердотельных накопителей Ally до форм-фактора 2280 на удивление проста и не требует значительных изменений корпуса для поддержки дисков большего размера. Все, что вам нужно, это немного смелости и готовность аннулировать гарантию.

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В прошлом мы видели моды SSD на Steam Deck, но ничего похожего на этот мод твердотельного диска для ROG Ally. С помощью этого мода пользователи могут обновить SSD Ally 2230 емкостью 512 ГБ до более крупного твердотельного накопителя 2280, который обычно дешевле из-за огромной популярности форм-фактора. Емкость хранилища также больше с дисками 2280, что позволяет размещать в Ally твердотельные накопители емкостью 4 ТБ и 8 ТБ.

Все, что нужно было сделать моддеру, это вырезать несколько кусочков из нижней пластиковой оболочки Ally, чтобы позволить SSD размера 2280 поместиться внутри корпуса по длине, а также переместить несколько беспроводных антенн в другое место.

Кроме того, новый твердотельный накопитель должен был быть заключен в термоленту и термопрокладку, чтобы должным образом защитить и охладить накопитель, пока он работает внутри портативного игрового ПК. Когда все готово, мод выглядит очень аккуратно, как будто Asus намеревалась установить диски размера 2280 в ROG Ally. Если корпус Ally был меньше всего на 1 мм, привод бы не влез.

Согласно тестам производительности проведенных моддером, диски размером 2280 будут очень хорошо работать внутри ROG Ally, в немалой степени благодаря тепловым модификациям. Моддер использовал Crucial P3 Plus 4 ТБ для тестирования и обнаружил, что накопитель превзошел свои характеристики чтения 4,8 ГБ/с и записи 4,1 ГБ/с в CrystalDiskMark, выдав 5,0 ГБ/с по скорости чтения и 4,4 ГБ/с по скорости записи. Температура также в норме и составляла 47 градусов по Цельсию.

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К счастью, есть много других способов увеличить хранилище в ROG Ally, не прибегая к модам. Консоль уже оснащена устройством для чтения карт памяти UHS-II microSD, которое даст вам дополнительный 1 ТБ памяти. Консоль также имеет порт USB Type-C, который можно использовать для подключения внешних накопителей для дополнительного хранения игр.