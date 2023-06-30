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Splave подчеркнул, что ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 использованная во время его разгона, была "полностью стандартной". Тем не менее, штатный кулер был заменен на множество устройств LN2. Splave использовал "3 контроллера Elmor Labs hot300", передний радиатор, задний радиатор и гибкий радиатор". Радиаторы были необходимы для того, чтобы соседние компоненты, которые не нуждались в экстремальном охлаждении, не подвергались неблагоприятному воздействию. В дополнение к оборудованию использовались стандартные методы настройки BIOS и программного обеспечения OC, но не было никаких аппаратных модификаций, таких как вольтмоды.
С точки зрения разгона графического процессора, описанного выше, эталонная видеокарта на архитектуре RTX 4090 Ada Lovelace разгоняется до 2520 МГц, что на 1425 МГц медленнее, чем у Splave.
Эта рекордная система состояла из следующих компонентов:
ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 с охлаждением LN2 и т. д., с тактовой частотой до 3945 МГц
Intel Core i9 13900K Raptor Lake-S с водяным охлаждением, работающий на частоте 5,4 ГГц
Материнская плата ASRock Z690 Qqua OC
Corsair 32 ГБ DDR5-4800 (Gear mode 2) CL40 RAM