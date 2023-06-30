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Ubisoft выпустила Assassin's Creed Unity в 2014 году. Это восьмая крупная игра в популярной франшизе Assassin's Creed, являющаяся продолжением Assassin's Creed IV: Black Flag. Теперь, девять лет спустя, она имеет рейтинг обзоров "В основном положительный" в Steam.
По сегодняшним меркам это не требовательная игра. Тем не менее, Intel удалось повысить производительность своих графических процессоров Arc в ней на 313 процентов при разрешении 1440p с высокими настройками. По словам Intel, при игре в разрешении 1080 с настройками Very High ее последний драйвер повышает производительность в игре с DirectX 11 на 271 процент.
Intel проделала большую работу по повышению производительности в старых играх с момента запуска Arc, хотя основное внимание уделялось играм с DirectX 9. Компания также проделала достаточно хорошую работу по оптимизации своих драйверов для игр текущего поколения:
F1 22 (DX12)
-- Повышение производительности до 36% при разрешении 1080 с высокими настройками.
-- Повышение производительности до 20% при разрешении 1440p с высокими настройками.
-- Повышение производительности до 10% при разрешении 1080p с настройками Ultra High и включенными всеми настройками трассировки лучей.
Deathloop (DX12)
-- Повышение производительности до 10% при разрешении 1080p с настройками Ultra.
--Повышение производительности до 8 процентов при разрешении 1440p с настройками Ultra High
Кроме того, Intel заявляет, что ее последний драйвер графического процессора обеспечивает поддержку Game On для AEW: Fight Forever и Layers of Fear. Это означает, что он оптимизирован для обеих игр, подобно тому, как NVIDIA продвигает выпуски драйверов "Game Ready" для определенных игр.
В примечаниях к версии драйвера описаны некоторые известные проблемы. Одна из наиболее заметных проблем заключается в том, что системы с графикой Arc "могут зависать при выходе из спящего режима". Если это произойдет, по заявлению Intel вам может потребоваться "выключить и снова включить ПК для восстановления".