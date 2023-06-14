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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Apple M2 Ultra не смог превзойти Intel и AMD в тестах Geekbench
Многоядерный результат теста для Apple гораздо более слабый по сравнению с процессорами Intel.
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Заглянув в базу данных Geekbench 6, мы можем увидеть многочисленные результаты для M2 Ultra. Как это обычно бывает с Geekbench, вы должны быть осторожны при анализе результатов, поскольку невозможно определить, какие системы перегревались, ограничивались фоновым программным обеспечением или разгонялись.

M2 Ultra неплохо себя показал как в однопоточных, так и в многопоточных тестах. Тем не менее, его однопоточная оценка уступает процессорам Zen 4 и Raptor Lake и даже Core i9-12900KS последнего поколения.

Между тем, многоядерный результат M2 Ultra - гораздо более сильно зависящий от пропускной способности памяти по сравнению с одноядерным тестом - едва опережает лучшие показатели AMD, но значительно уступает Intel с быстрой оперативной памятью.

Что касается вычислительной части графического процессора, ситуация еще хуже, хотя следует отметить, что многие из этих дискретных графических процессоров будут потреблять больше энергии, чем вcя система на кристале M2 Ultra. Очевидно, что абсолютный лидер GeForce RTX 4090, но топовая карта AMD тоже показывает достойные результаты. Обе эти видеокарты полностью доминируют над M2 Ultra, но у них огромная разница в потребляемой мощности.

Самый интересный результат на этой диаграмме - это безусловно Radeon RX 6800 XT, работающая под управлением macOS и использующий Metal API. Этот результат выглядит как система Hackintosh, но macOS и Geekbench считают, что это Mac Pro. Разница в производительности с использованием Vulkan с RX 6950 XT и RX 6800 XT с использованием Metal  действительно подчеркивает, насколько вычислительный тест Geekbench предпочитает Metal API.

Результаты использования OpenCL на M2 Ultra значительно менее впечатляющие. Мы считаем, что сравнение собственного API более справедливо, потому что любой, кто использует M2 Ultra, вероятно будет использовать программное обеспечение Apple, скомпилированное специально для его собственного программного обеспечения и оборудования. Если вы хотите запустить какую-то кроссплатформенную программу, которая не использует Metal, производительность будет намного хуже, чем ожидалось.

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Geekbench 6 довольно надежен на разных платформах, и мы в целом ему доверяем, но это всего лишь синтетический набор тестов. Учитывая это, не принимайте эти результаты как истину; они могут вообще не соответствовать реальной рабочей нагрузке.

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#amd #intel #apple m2 ultra
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