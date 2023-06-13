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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Замечен 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5600X3D с частотой 4,4 ГГц и технологией 3D V-Cache
AMD планирует использовать 3D V-cache в младших моделях своей линейки
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Это потенциально отличная новость для тех, кто хочет обновить бюджетную сборку AM4 или хочет собрать более дешевый игровой ПК с AM4. Был замечен необъявленный Ryzen 5 5600X3D, и если это правда, то это самый дешевый процессор с 3D V-кэшем который появится на рынке.

Это важно потому, что 3D V-cache оказывает значительное положительное влияние на игровую производительность. Для тех, кто хочет собрать бюджетный игровой ПК, Ryzen 5 5600X3D может стать хорошим вариантом. Это представитель последнего поколения (Zen 3), но имейте в виду, что Zen 4 и сопровождающая его платформа AM5 требуют памяти DDR5.

Это более дорогое предложение, особенно для тех, у кого уже есть память DDR4. Это правда, что цены на оперативную память DDR5 немного снизились, но DDR4 по прежнему более доступна.

Пост в котором упоминается Ryzen 5 5600X3D с SKU 100-000001176, опубликовал chi11eddog в Твиттере.

Судя по скриншоту, неофициальный чип имеет 6 ядер, 12 потоков и 3 МБ кэш-памяти L2, как и обычный Ryzen 5 5600X, но добавление 3D V-кэша увеличивает объем кэша L3 с 32 МБ до 96 МБ. Это то же количество, что и у производительного Ryzen 7 5800X3D.

Что касается тактовых частот, в документе указано, что Ryzen 5 5600X3D имеет базовую тактовую частоту 3,3 ГГц и максимальную тактовую частоту 4,4 ГГц. Для справки, Ryzen 5 5600X имеет базовую частоту 3,7 ГГц и максимальную 4,6 ГГц.

В посте нет упоминания о ценах или дате выпуска но для сравнения  мы приводим  цены на процессоры с 3D V-cache доступные в интернете:

  • Ryzen 9 7950X3D, 16C/32T, 128MB L3 (AM5): $690
  • Ryzen 9 7900X3D, 12C/24T, 128MB L3 (AM5): $539.99
  • Ryzen 7 7800X3D, 8C/16T, 96MB L3  (AM5): $439
  • Ryzen 7 5800X3D, 8C/16T, 96MB L3 (AM4): $287.88
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#3d v-cache #amd ryzen 5600x3d
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